ءار مەملەكەتتىڭ جول سالۋ ءتاسىلى وزگەشە: مۇز ۇستىنە سالىناتىن جولدار دا بار
استانا. قازاقپارات - كليمات جاعدايى ءار مەملەكەتتە ءارتۇرلى بولعاندىقتان، جول سالۋ ءتاسىلى دە وزگەشە. اپتاپ ىستىق، سارشۇناق اياز، جەر سىلكىنىسى - تابيعاتتىڭ ءار سىناعىنا ينجەنەرلەر ءتۇرلى شەشىم ىزدەيدى.
كەي ەلدەردە اسفالتتىڭ ىستىققا توزىمدىلىگى ماڭىزدى بولسا، ەندى بىرىندە جولدار مۇز ۇستىمەن وتۋگە بەيىمدەلەدى. ال سەيسميكالىق بەلسەندى ايماقتاردا ينجەنەرلەر قۇرىلىستىڭ بەرىكتىگىن ارتتىرۋعا كۇش سالادى.
جاپونيا الەمدەگى ەڭ سەيسميكالىق بەلسەندى ايماقتاردىڭ بىرىندە ورنالاسقان. سوندىقتان مۇندا جولدار مەن كوپىرلەر جەر سىلكىنىسىنە توتەپ بەرەتىندەي ەتىپ سالىنادى. كوپىرلەرگە ارنايى تىرەكتەر مەن جەردىڭ ءدۇمپۋىن السىرەتەتىن قۇرىلعىلار ورناتىلادى. سونىڭ ارقاسىندا جەر سىلكىنىسى كەزىندە كوپىردىڭ زاقىمدانۋ قاۋپى ازايادى. مۇنىڭ ايقىن مىسالى - اكاسي- كايكيە كوپىرى. 1995 -جىلعى كوبە جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ونىڭ جوباسى قايتا قارالىپ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارى كۇشەيتىلدى. بۇگىندە بۇل الەمدەگى ەڭ بەرىك اسپالى كوپىرلەردىڭ ءبىرى سانالادى. بۇدان بولەك، ەلدەگى جولدار مەن كوپىرلەردىڭ جاعدايى تۇراقتى باقىلاۋدا بولادى. ارنايى داتچيكتەر ولاردىڭ جاي- كۇيىن ۇزدىكسىز باقىلاپ، اقاۋ انىقتالعان جاعدايدا جوندەۋ جۇمىستارى الدىن الا جۇرگىزىلەدى. بۇل تابيعي اپاتتان كەيىن كولىك قوزعالىسىن قىسقا مەرزىمدە قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ال ءشولدى ايماقتاردا باستى ماسەلە اپتاپ ىستىق. بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە جاز ايلارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 50+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. مۇنداي جاعدايدا اسفالت جۇمسارىپ، اۋىر كولىكتەردىڭ سالماعىنان جول بەتىندە ويىقتار پايدا بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ەلدە جوعارى تەمپەراتۋراعا ءتوزىمدى ارنايى اسفالت قوسپالارى قولدانىلادى. پوليمەر قوسىلعان بيتۋم جول جابىنىنىڭ بەرىكتىگىن ارتتىرىپ، دەفورماتسياعا توتەپ بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل جولدىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتقانىمەن، ارنايى ماتەريالداردىڭ باعاسى جوعارى. سوندىقتان مۇنداي جولداردى سالۋ مەن كۇتىپ ۇستاۋعا دا ەداۋىر قارجى جۇمسالادى.
كانادانىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىندە قىس مەزگىلىندە جولدار مۇزدىڭ ۇستىنە سالىنادى. كولدەر مەن وزەندەر تولىق قاتقان كەزدە ولاردىڭ بەتى ۋاقىتشا كولىك جولىنا اينالادى. بۇل باعىتتار ارقىلى شالعاي ەلدى مەكەندەرگە ازىق-تۇلىك، جانارماي، قۇرىلىس ماتەريالدارى جانە باسقا دا قاجەتتى جۇكتەر جەتكىزىلەدى. جول پايدالانۋعا بەرىلەر الدىندا ماماندار مۇزدىڭ قالىڭدىعى مەن بەرىكتىگىن بىرنەشە رەت تەكسەرەدى. الايدا مۇنداي جولدار تەك قىسقا مەرزىمگە عانا جارامدى. كوكتەمدە مۇز ەرىگەن سوڭ قوزعالىس توقتايدى. دەگەنمەن كەيىنگى جىلدارى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋى مۇز جولدارىنىڭ جۇمىس مەرزىمىن قىسقارتىپ، جۇك تاسىمالىن قيىنداتىپ وتىر.
24.kz