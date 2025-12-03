ءار اۋەجايدىڭ باسەكەگە قابىلەتتى تۇستارىن ايقىنداپ، جۇمىسىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، نەگىزگى اۋەجايلاردا تولىققاندى اۆياحاب قالىپتاستىرۋ وتە وزەكتى ماسەلە.
- ءار اۋەجايدىڭ باسەكەگە قابىلەتتى تۇستارىن ايقىنداپ، جۇمىس ءتاسىلىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ كەرەك. قازىر ترانزيتتىك كارگو-ترافيكتىڭ قوسىمشا قۇنى تومەن بولىپ تۇر. جۇك تاسىمالداۋشىلار كوبىنە جانارماي قۇيۋ نەمەسە تەحنيكالىق قاجەتتىلىك ءۇشىن عانا توقتايدى. ءبىزدىڭ اۋەجايلار جۇكتى تيەپ-جونەلتۋگە، جيناقتاۋعا اسا قۇلىقتى ەمەس. سەبەبى ەلىمىزدە ينفراقۇرىلىم دايىن ەمەس. سونىڭ سالدارىنان ترانزيتتىك الەۋەتىمىزدى تولىق پايدالانا الماي وتىرمىز. وسىعان وراي ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ ءتيىمدى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك. ۇسىنىلاتىن جەڭىلدىكتەر ءاربىر حابتىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي جاسالۋعا ءتيىس، -دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت اۆياحابتاردى دامىتۋ كولىك-تاسىمال سالاسىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالاتىنىنا توقتالدى.