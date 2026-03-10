ءانۇران ورىنداماعان يران فۋتبولشىلارى اۆستراليادا قالاتىن بولدى
استانا. قازاقپارات- يراننىڭ فۋتبول ايەلدەر قۇراماسىنىڭ بەس ويىنشىسىنا اۆستراليا ساياسي باسپانا بەردى. بۇل تۋرالى «دويچە ۆەللە» باسىلىمى جازعان.
اۆستراليانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى فۋتبولشى بويجەتكەندەردىڭ قاۋىپسىز ورىندا، پوليتسيانىڭ قورعاۋىندا ەكەنىن حابارلادى. ولار اۆسترالياداعى ازيا كۋبوگىندە وڭتۇستىك كورەياعا قارسى ماتچ الدىندا مەملەكەتتىك ءانۇرانى شىرقالعان كەزدە سوزدەرىنە قوسىلماي، ءۇنسىز تۇرعان. وسى وقيعادان كەيىن فۋتبولشىلار وتانىنا ورالۋعا قورقادى.
دونالد ترامپ اۆستراليا بيلىگىن ولاردى قورعاۋعا شاقىرىپ، ولاي بولماعان جاعدايدا ا ق ش- قا الدىراتىنىن ايتقان ەدى. فۋتبولشىلاردىڭ قالعان بولىگى يرانعان قايتاتىنىن، وتباسى ءۇشىن الاڭدايتىنىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، يراندىق كوماندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى باستالماس بۇرىن اۆسترالياعا اتتاندى، ءبىراق ولاردىڭ العاشقى ماتچى - وڭتۇستىك كورەيا قۇراماسىنا قارسى ويىنى - سوعىس باستالعاننان كەيىن، 2 -ناۋرىزدا ءوتتى.
يراننىڭ ايەلدەر فۋتبول كومانداسى يراننىڭ ءانۇرانى وينالىپ جاتقاندا ءۇنسىز تۇردى. كوماندانىڭ بۇل ارەكەتى يران بيلىگىنە قارسى نارازىلىق رەتىندە قابىلداندى. اۆستراليانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى توني بەرك يراندىق بەس فۋتبولشى ءوز ەلىندە قۋدالانۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپپەن قورعاۋ سۇراعاننان كەيىن ولارعا گۋمانيتارلىق ۆيزالار بەرىلگەنىن راستادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سپورتشىلار بريسبەندە وتكەن ايەلدەر اراسىنداعى ازيا كۋبوگى تۋرنيرى اياسىندا وڭتۇستىك كورەيا قۇراماسىنا قارسى ماتچ الدىندا يراننىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىنداۋدان باس تارتقان. وسىدان كەيىن ولار ەلگە ورالعان جاعدايدا قاۋىپسىزدىگىنە الاڭداپ، اۆستراليادان قورعاۋ سۇراعان.
بەركتىڭ سوزىنشە، فۋتبولشىلار وزدەرىن ساياسي بەلسەندىلەر ەمەس ەكەنىن ايتىپ، تەك قاۋىپسىزدىكتە ءومىر سۇرگىسى كەلەتىنىن جەتكىزگەن. بەرىلگەن گۋمانيتارلىق ۆيزالار ولاردىڭ اۆستراليادا قالىپ، ءومىر سۇرۋىنە، جۇمىس ىستەۋىنە جانە ءبىلىم الۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار اۆستراليا بيلىگى مۇنداي ۇسىنىس يران ايەلدەر قۇراماسىنىڭ بارلىق مۇشەلەرىنە دە جاسالعانىن مالىمدەدى. قالعان ويىنشىلارعا ءوز قۇقىقتارى ءتۇسىندىرىلىپ، گۋمانيتارلىق ۆيزا الۋعا ءوتىنىش بەرۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلعان. دەگەنمەن ەلدە قالۋ نەمەسە يرانعا ورالۋ تۋرالى شەشىمدى ءاربىر سپورتشى جەكە قابىلدايدى.
ايتا كەتەيىك، ماتچ الدىندا ءانۇران كەزىندە ءۇنسىز قالۋ ارەكەتى يران ىشىندە قاتتى سىنعا ۇشىرادى. مەملەكەتتىك تەلەارنالار مەن بيلىككە جاقىن مەديا فۋتبولشىلاردى «پاتريوتيزمنىڭ جوقتىعى» جانە «سوعىس كەزىندەگى ساتقىندىق» دەپ ايىپتادى. وسى جاعداي ولاردىڭ وتانىنا ورالعان جاعدايدا قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتتى.
