ءانشى نۇرلان ونەربايەۆتىڭ «قىزى» بەستسەللەر اۆتورىنا اينالدى
استانا. KAZINFORM - الەمنىڭ سەگىز تىلىنە اۋدارىلعان «بايشەشەك» كىتابى بەستسەللەرگە اينالدى. بۇل تۋرالى جازۋشى ءجاميليا باقىتيار قىزى Jibek Joly تەلەارناسىندا ايتتى.
اۆتوردىڭ ايتۋىنشا، «بايشەشەك» - موتيۆاتسيالىق، زاماناۋي self-help جانرىندا جازىلعان شىعارما.
- بۇل كىتاپ - ادامنىڭ وزىنە قولداۋ كورسەتۋى، ءومىردى جاقسى كورۋى، وزىنە موتيۆاتسيا بەرە الۋى جايلى. شىعارما ءوز ومىرىمە نەگىزدەلگەن. 10 جىل بويى نيەۆرولوگيا دەرتىمەن كۇرەسىپ، اقىرى جەڭىپ شىقتىم. سول سىننان وتكەن سوڭ «ومىرگە نە ءۇشىن كەلدىم؟»، «نەگە تاعى ءبىر مۇمكىندىك بەرىلدى؟» دەگەن سۇراقتار مەنى ويلاندىردى. كىتاپتى جازۋىما دا وسى جاعداي سەبەپ بولدى، - دەدى ول.
جازۋشىنىڭ ايتۋىنشا، كىتاپتى جازۋعا ەكى اي ۋاقىت كەتكەن. اۆتور كۇندەلىكتەرىندە جازىلىپ جۇرگەن ويلاردى جيناقتاپ، تولىققاندى شىعارماعا اينالدىرعان.
- وقىرمان تاراپىنان مۇنداي سۇرانىس بولادى دەپ ويلامادىق. كەيىن ەلشىلىكتەر تاراپىنان ۇسىنىس ءتۇسىپ، كىتاپ 8 تىلگە اۋدارىلدى، - دەدى ءجاميليا باقىتيار قىزى.
سونىمەن قاتار «قارلىعاش. ماحاببات ەسكەرتكىشى» اتتى ەكىنشى كىتابىنىڭ تانىستىرىلىمىنا قازاقتىڭ كورنەكتى قالامگەرى دۋلات يسابەكوۆتىڭ قاتىسۋى وعان ەرەكشە اسەر ەتكەنىن ايتتى.
- جازۋشىنىڭ باتاسىن الىپ، تىلەگىن ەستۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن باعدار بولدى. سول كەزدە دۋلات اعامىز ماعان جادىمدا ەرەكشە ساقتالىپ قالعان ەكى ءسوز ايتتى: «ءجاميليا، ادەبيەتكە كىرەتىن ەسىك بار، شىعاتىن ەسىك جوق» جانە «بىرەۋگە جاعام دەپ ەمەس، ءوزىڭ ءۇشىن جاز. جۇرەگىڭنەن شىققان دۇنيە عانا وقىرمانعا جول تابادى»، - دەدى ول.
باعدارلاما بارىسىندا اۆتور تانىمال ءانشى نۇرلان ونەربايەۆقا تۋىستىعى تۋرالى اڭگىمەگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- شىنىمەن دە ول - مەنىڭ ەكىنشى اكەم. اكەمنىڭ تۋعان اعاسى رەتىندە ءبىزدىڭ اۋلەتتىڭ ۇلكەنى سانالادى. وعان دەگەن قۇرمەتىم ەرەكشە. «بايشەشەك» كىتابىنداعى العىسوزدەگى اق باتا دا سول كىسىنىكى، - دەدى جاس جازۋشى.
سونىمەن قاتار ول قازىرگى جاستاردىڭ كىتاپ وقۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى تۋرالى ايتتى.
- جاستاردىڭ ءتۇرلى كىتاپ كلۋبتارىن اشىپ، قازاق جانە الەم ادەبيەتىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ جۇرگەنىن ءجيى كورەمىن. ءبىر-بىرىمەن جارىسىپ كىتاپ وقيتىنى قۋانتادى. سوندىقتان كىتاپ وقيتىن جاستار جوق ەمەس - بار. تەك سمارتفون مەن تەحنولوگيانىڭ دامۋى سول كورسەتكىشتىڭ سانىن ءسال ازايتقان بولۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
اۆتور
تاستان تويانوۆ