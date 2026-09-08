مۇعالىمدەردى مازالاۋعا شەكتەۋ: اتا-انالار چاتىنا رەگلامەنت قويىلا ما
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا جۇمىستان تىس ۋاقىتتا ۇستازداردى ورىنسىز مازالاماۋ جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
جۋرناليستەر ودان اتا-انالار چاتىنا ارنايى رەگلامەنت بەكىتۋ جايىندا سۇرادى.
مينيستر الدىمەن مەكتەپ وقىتۋشىلارىنىڭ اۋىر جۇكتەمەسى مەن يگى جۇمىسىنا كوڭىل اۋدارعىسى كەلەتىنىن ايتتى. مۇعالىم كۇنىنە كەم دەگەندە 6 ساعات اۋديتوريامەن جۇمىس ىستەيتىندىكتەن، بۇل ماسەلە وتە وزەكتى.
- باستاۋىش سىنىپتارى مەن ەمتيحان سىنىپتارىنداعى مۇعالىمدەردىڭ جۇكتەمەسى ودان دا اۋىر. ارينە، ساباق بىتكەننەن كەيىن دە اتا-انالاردىڭ جەدەل ءارى ماڭىزدى سۇراقتارى بولۋى مۇمكىن. ونداي جاعدايدا ءبىزدىڭ ۇستازدارىمىز مىندەتتى تۇردە بالالاردىڭ اتا-انالارىنا حابارلاسىپ، ماسەلەنىڭ شەشىلۋىنە اتسالىسادى. ءبىراق كەز كەلگەن ۇساق-تۇيەككە بولا، جۇمىستان تىس ۋاقىتتا مۇعالىمدەردى مازالامايتىن قوعامدىق ەتيكانىڭ جاڭا نورماسىن ۇسىنامىن. سەبەبى، ۇستازدارىمىزدىڭ جۇمىستان تىس ۋاقىتىندا جەكە ءومىرى بار، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ونىڭ سوزىنشە، مۇعالىمدەر تىنىعىپ، زەيىنىن قالپىنا كەلتىرىپ، ەموتسينالدى تۇردە كەلەسى كۇنگە دايىن كەلۋى كەرەك. سوندىقتان مينيستر اتا-انالار قوعامداستىعىنا مۇنداي ۇندەۋ جاساپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ول بيىل 4,1 ميلليون بالا مەكتەپكە بارعانىن ەسكە سالدى. دەمەك، 8 ميلليونداي اتا-انا بار. ال ۇستازدار سانى - 420 مىڭ.
- ۇستازداردىڭ جۇكتەمەسى تۋرالى اتا-انالار دا ويلارىن ايتادى. قانداي ماسەلەمەن جەدەل حابارلاسۋ كەرەك، قانداي ماسەلەنى ەرتەڭگە قالدىرۋعا بولادى - بۇل نورمانى، ەتيكانىڭ جاڭا ستاندارتىن بىرلەسىپ شەشەمىز دەپ ويلايمىن، - دەپ تۇيىندەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترلەرگە قانداي تاپسىرمالار بەرگەنىن جازعانبىز.