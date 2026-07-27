مۇعالىمدەرگە ارنالعان جاڭا تالاپتار تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM- «نەگىزگى جانە جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ: ساپالى وزگەرىستەر جانە كاسىبي دامۋ» رەسپۋبليكالىق جازعى سەسسياسى اياسىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن كەلگەن 300 جۋىق پەداگوگپراكتيكالىق ۆوركشوپتارعا قاتىستى.
العاشقى ۆوركشوپتا قاتىسۋشىلار 14 پاندىك توپقا ءبولىنىپ، 2026- 2027 وقۋ جىلىنداعى نەگىزگى جانە جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋدەگى وزگەرىستەردى تالقىلادى. پەداگوگتەر جەتىلدىرىلگەن ۇلگىلىك وقۋ باعدارلامالارىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن، وقۋ ماقساتتارىنداعى وزگەرىستەردى، وقۋ پروتسەسىن جوسپارلاۋ مەن ادىستەمەلىك ۇسىنىمداردى قولدانۋ جولدارىن قاراستىردى.
ەكىنشى ۆوركشوپ 16 باعىت بويىنشا ۇيىمداستىرىلدى. ونىڭ بارىسىندا «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىنىڭ قۇندىلىقتارىن ءپان مازمۇنىنا كىرىكتىرۋ تەتىكتەرى، ءتيىمدى وقىتۋ تاسىلدەرى، قالىپتاستىرۋشى باعالاۋ قۇرالدارى جانە جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرىن ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىندە پايدالانۋ ماسەلەلەرى بويىنشا پراكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلدى.
پاندىك توپتارمەن قاتار مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ وقۋ جانە تاربيە ءىسى جونىندەگى ورىنباسارلارى مەن پەداگوگ- پسيحولوگتەرگە ارنالعان ارنايى الاڭدار جۇمىس ىستەدى. ولار ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ، «ادال ازامات» باعدارلاماسىنىڭ جاڭا وقۋ جىلىنداعى باسىمدىقتارى جانە «جەكە قاۋىپسىزدىك» كۋرسى اياسىنداعى ناقتى كەيستەردى تالقىلادى.
ۆوركشوپتار پەداگوگتەرگە وقۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋشىلەرمەن، تاجىريبەلى مۇعالىمدەرمەن جانە سالا ساراپشىلارىمەن تىكەلەي پىكىر الماسىپ، جاڭا وقۋ جىلىنداعى وزگەرىستەردى مەكتەپ تاجىريبەسىنە ەنگىزۋدىڭ ناقتى جولدارىن ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەردى.
وسىعان دەيىن پەداگوگتەردىڭ ءبىلىمىن باعالاۋعا وتىنىشتەر قابىلداۋ باستالعانىن جازدىق.