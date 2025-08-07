18:30, 07 - تامىز 2025 | GMT +5
عالىمدار: تابيعي اپاتتار جيىلەدى
استانا. قازاقپارات - كەيىنگى ءبىر اپتادا پاكىستاندا تولاسسىز جاڭبىر جاۋدى. سونىڭ سالدارىنان ءبىرقاتار وڭىردەگى وزەندەر ارناسىنان اسىپ، ارتى الاپات تاسقىنعا ۇلاستى. تابيعي اپات سالدارىنان جۇزدەگەن ادام وپات بولدى.
بۇل جىل سايىن جاۋاتىن مۋسسوندىق جاڭبىر بولعانىمەن، عالىمدار ونى جاھاندىق جىلىنۋمەن بايلانىستىرادى. ولاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، كەيىنگى ۋاقىتتا ونىڭ قارقىنى كۇشەيىپ بارادى. ياعني تەمپەراتۋرا جوعارىلاعان سايىن، تابيعي اپات جيىلەي تۇسەدى، دەيدى ماماندار.
World Weather Attribution زەرتتەۋلەرىنە سۇيەنسەك، كليمات وزگەرىسىنىڭ اسەرىنەن، بيىل جازدا جاۋعان جاۋىن-شاشىن مولشەرى وتكەن جىلدارمەن سالىستارعان 15 پايىزعا ارتقان. 26 -ماۋسىمنان بەرى تابيعي اپاتتان 300 ادام قازا تاۋىپ، مىڭداعان تۇرعىن ءۇيدى سۋ شايىپ كەتتى.