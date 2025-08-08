عالىمدار قاتەرلى ىسىكتى ەمدەۋ ءادىسىن بەيىمدەۋ ءۇشىن عارىشتا زەرتتەۋ جۇرگىزەدى
استانا. قازاقپارت - Encapsulate بيوتەحنولوگيالىق كومپانياسى بەلگىلى ءبىر ناۋقاستىڭ ىسىگىنە قارسى قانداي پرەپاراتتار ءتيىمدى بولاتىنىن بولجاي الاتىن جۇيە ازىرلەۋدە. تەحنولوگيا حالىقارالىق عارىش ستانساسىنىڭ بورتىندا ميكروگراۆيتاتسيانى پايدالانادى.
جوباعا NASA، ا ق ش ۇلتتىق عىلىم قورى قولداۋ كورسەتەدى. Encapsulate كومپانياسى بيوپسيالىق ۇلگىلەردەن ناۋقاس ىسىكتەرىنىڭ مينياتيۋرالىق كوشىرمەلەرىن وسىرەتىن ميكروقۇرىلعى - چيپتەگى ىسىك پلاتفورماسىن ازىرلەۋ ءۇشىن 4,88 ميلليون دوللار جينادى. بۇل ميكرو- ىسىكتەر تەراپيا باستالعانعا دەيىن ەڭ جاقسى ەمدەۋدى انىقتاۋ ءۇشىن ءارتۇرلى پرەپاراتتارعا ۇشىرايدى.
ەرەكشە اگرەسسيۆتى نەمەسە ەمدەۋگە ءتوزىمدى ىسىكتەر جاعدايىندا ۇلگىلەر عارىشقا جىبەرىلەدى. ميكروگراۆيتاتسيادا جاسۋشالار ادام اعزاسىنداعى ىسىكتىڭ مىنەز- قۇلقىن دالىرەك ەلىكتەيتىن كۇردەلى ءۇش ولشەمدى قۇرىلىمداردى قۇرايدى. پروتسەسس تولىعىمەن اۆتوماتتاندىرىلعان: چيپ دەرەكتەردى جينايدى، ىسىك رەاكسياسىن باقىلايدى جانە ناتيجەلەردى جەرگە جىبەرەدى. وسى دەرەكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، دارىگەرلەر ەڭ ءتيىمدى ەمدەۋ تۋرالى ۇسىنىستار الادى.
العاشقى ەكسپەريمەنتتەر SpaceX- ءتىڭ 30- جۇك ميسسياسىنىڭ بورتىندا ءوتتى، وندا جۇيە عارىشكەرلەردىڭ قاتىسۋىنسىز جۇمىس ىستەدى. جەردەگى ەمدەۋگە قارسىلىق كورسەتكەن كەيبىر ىسىكتەر عارىشتا بىردەي پرەپاراتتارعا جاۋاپ بەردى. كەيبىر جاعدايلاردا عالىمدار بولاشاق مەتاستازالارعا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن جاسۋشا قوزعالىسىن دا بايقادى.
Encapsulate بۇل دەرەكتەردى وربيتاعا ۇلگىلەردى جىبەرمەي- اق دارىگە توزىمدىلىكتىڭ ەرتە بەلگىلەرىن جانە مەتاستازالىق پوتەنتسيالدى انىقتاي الاتىن جي- ءدى ۇيرەتۋ ءۇشىن پايدالانۋدى جوسپارلاپ وتىر. ىسىكتەردىڭ شامامەن %85-90 جەر بەتىندە تالدانۋى مۇمكىن.
ءاربىر مۇنداي سىناق بىرنەشە مىڭ دوللار تۇرادى، ال كەيىنگى كەزەڭدەگى قاتەرلى ىسىك ەمدەۋ جۇزدەگەن مىڭعا جەتۋى مۇمكىن.
Encapsulate قازىر UConn Health, Memorial Sloan Kettering ونكولوگيالىق ورتالىعىمەن جانە باسقا سەرىكتەستەرمەن بىرلەسە وتىرىپ، كولورەكتالدى جانە ۇيقى بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگى دياگنوزى بار 100-200 پاتسيەنتتى قامتيتىن كلينيكالىق سىناقتى باستايدى.
