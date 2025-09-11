عالىمدار مارستا ەجەلگى تىرشىلىك بەلگىلەرىن تاپتى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار ەندى بۇل ولجانى زەرتتەپ، ونىڭ قىزىل عالامشاردا ءبىر كەزدەرى ءومىردىڭ بولعانىنا بۇگىنگى كۇنگە دەيىنگى ەڭ ماڭىزدى ايعاقتاردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى AZƏRTAC.
وتكەن جازدا Perseverance روۆەرى مارستىڭ سولتۇستىگىندە ميللياردتاعان جىل بۇرىن سۋ بولعان قۇرعاق وزەن ارناسىندا ەرەكشە جاڭالىق جاسادى. ول زەرتتەۋشىلەر ەجەلگى ميكروسكوپيالىق ءومىردىڭ ىزدەرى بولۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيتىن ەرەكشە داقتارى بار تاۋ جىنىستارىن تاپتى.
Nature جۋرنالىندا جاريالانعان ماقالادا عالىمدار بۇل ولجانى مارستا ءومىردىڭ بولۋى مۇمكىن دەگەن ەڭ نانىمدى دالەلدەردىڭ ءبىرى دەپ اتادى. نيۋ-يوركتەگى ستوۋني-برۋك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارى زەرتتەگەن تاس ەكى مينەرالدان تۇرادى. ولار حيميالىق رەاكسيالار ناتيجەسىندە پايدا بولعان بولۋى ىقتيمال. جەر بەتىندە مۇنداي پروتسەستەر كوبىنە ميكرواعزالاردىڭ ارەكەتىمەن بايلانىستى.
- بۇل - دونالد ترامپتىڭ العاشقى پرەزيدەنتتىك مەرزىمىندە ۇشىرىلعان Perseverance اپپاراتىنىڭ اشقان جاڭالىعى. بۇل مارستاعى ءومىردى راستاۋعا بار زەرتتەۋلەر تاريحىنداعى ەڭ جاقىن قادام، - دەدى NASA اكىمشىسى شون داففي.
«Sapphire Canyon» دەپ اتالعان ۇلگىنى Perseverance نەرەتۆا (Neretva Vallis) اڭعارىنىڭ شەتكى جارتاستارىنان جيناعان. 3 ميلليارد جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن بۇل وزەن ەزەرو كراتەرىنە قۇيىلىپ، مۇندا كول بولعان. 2021 -جىلدىڭ اقپانىندا مارسوحود ءدال وسى كراتەرگە قونعان بولاتىن. ونىڭ مىندەتى - سۋ اسەرىنەن قالىپتاسقان نەمەسە وزگەرگەن جىنىستاردى ىزدەۋ.
سونىمەن قاتار عالىمدار انىقتالعان رەاكسيالاردىڭ باسقا دا تۇسىندىرمەلەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك NASA ادامداردى مارسقا قاشان جىبەرەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.