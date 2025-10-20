20:12, 20 - قازان 2025 | GMT +5
عالىمدار: جەر بەتى قىزىپ بارادى
استانا. قازاقپارات - عاسىر سوڭىنا قاراي اپتاپ ىستىق كۇندەردىڭ سانى ەكى ايعا ۇزارۋى مۇمكىن. بۇل جەر بەتى ودان بەتەر قىزا تۇسەدى دەگەن ءسوز.
World Weather Attribution حالىقارالىق كليماتولوگتار توبىنىڭ جاڭا زەرتتەۋى وسىلاي دەيدى. قاتتى ىستىقتىڭ زاردابىن مۇحيت ماڭىندا تۇراتىن ەلدەر تارتۋى مۇمكىن. ماسەلەن، پانامادا جىلىنا 149 قوسىمشا اپتاپ كۇن تىركەلەدى دەگەن بولجام بار.
ال ا ق ش، قىتاي جانە ءۇندىستاندا 23-30 كۇن قوسىلادى. بۇل ەلدەر كومىرقىشقىل گازىنىڭ %42- ىن شىعارادى. عالىمدار الەم ەلدەرى شىعارىندىلاردى ازايتۋدى قولعا الماسا، الداعى جىلدارى اپتاپ تولقىندارى بۇرىنعىدان الدەقايدا كۇشتى ءارى ءجيى بولادى دەپ ەسكەرتەدى.
24.kz