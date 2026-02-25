عالىمدار اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان جاڭا بيوتىڭايتقىش تەحنولوگياسىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ساتبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى حيميالىق تىڭايتقىشتار مەن پەستيتسيدتەردى قولدانباي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بيوتەحنولوگيالىق ءادىس ازىرلەدى.
بۇل تۋرالى عىلىم كوميتەتى حابارلادى.
عىلىمي جاڭالىق پايدالى ميكروورگانيزمدەردىڭ ءبىرتۇتاس كوماندا رەتىندە جۇمىس ىستەۋىنە نەگىزدەلگەن سينتەتيكالىق ميكروبتىق قاۋىمداستىق قۇرۋدى كوزدەيدى.
ءداستۇرلى بيولوگيالىق شەشىمدەردىڭ نەگىزگى كەمشىلىگى - ولاردىڭ ءارتۇرلى توپىراق-كليماتتىق جاعدايلاردا تۇراقتى ناتيجە بەرمەۋى. ال جاڭا ازىرلەمە ءتۇرلى تابيعي ورتادا تيىمدىلىگىن ساقتاي وتىرىپ، تۇراقتى ناتيجە كورسەتۋىمەن ەرەكشەلەنەدى. الماتى وڭىرىندەگى سۋارمالى كۇرىش القاپتارىندا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلىك سىناقتار ناتيجەسىندە وسىمدىكتەردىڭ تامىر جۇيەسىنىڭ 20-25 پايىزعا نىعايعانى انىقتالدى.
جوبا جەتەكشىسى، بيوتەحنولوگيا سالاسى بويىنشا PhD دوكتورى بەكجان كوسالبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جەكە باكتەريا شتاممدارى ءارتۇرلى توپىراق پەن كليمات جاعدايىندا بىردەي اسەر كورسەتە بەرمەيدى. وسىعان بايلانىستى زەرتتەۋشىلەر بىرنەشە ميكروورگانيزمدى بىرىكتىرە وتىرىپ، سينتەتيكالىق ميكروبتىق قاۋىمداستىق قۇرعان. مۇنداي كومبيناتسيا وسىمدىكتەردىڭ قورەكتىك زاتتاردى ءسىڭىرۋ قابىلەتىن ارتتىرىپ، ولاردىڭ سترەسس فاكتورلارىنا جانە قولايسىز سىرتقى اسەرلەرگە توزىمدىلىگىن كۇشەيتەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا ءتورت باكتەريادان تۇراتىن FSQN سينتەتيكالىق قاۋىمداستىعى جوعارى تيىمدىلىك كورسەتتى. اتالعان قاۋىمداستىق كۇردەلى توپىراق جاعدايلارىندا جەكە شتاممدارعا قاراعاندا اناعۇرلىم ناتيجەلى بولىپ شىقتى. كەيىنگى كەزەڭدە قۇرامىنا ازوت بەكىتۋشى تسيانوباكتەريالار قوسىلىپ، NFJK سينتەتيكالىق قاۋىمداستىعى ازىرلەندى.
ءداستۇرلى اگروحيميالىق تاسىلدەر ونىمدىلىكتى ارتتىرعانىمەن، كوپ جاعدايدا توپىراقتىڭ توزۋىنا جانە سۋ رەسۋرستارىنىڭ لاستانۋىنا اكەلەتىنى بەلگىلى. ال قازاقستاندىق عالىمداردىڭ بۇل عىلىمي جوباسى ەكولوگيالىق ءقاۋىپسىز بيوتىڭايتقىشتاردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، وسىمدىك شارۋاشىلىعىن تۇراقتى دامىتۋعا نەگىز قالايدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ساتبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسورى بەكجان كوسالبايەۆ جاس عالىمدارمەن بىرلەسە وتىرىپ، قىتايدىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ بىرىندە عىلىمي زەرتتەۋلەرىن جالعاستىرادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى پاتەنتتەلىپ، حالىقارالىق رەتسەنزيالاناتىن عىلىمي جۋرنالداردا جاريالانعان.
ايتا كەتەلىك دارىندى وقۋشىلار ۋنيۆەرسيتەت زەرتحانالارىن تەگىن پايدالانادى.