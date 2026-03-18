    21:31, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    عالىمدار الماتىنىڭ اۋاسىندا قانداي زياندى زاتتار بار ەكەنىن انىقتادى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا العاش رەت PM2.5 بولشەكتەرىنىڭ حيميالىق قۇرامى انىقتالىپ، مەگاپوليس اسپانىنداعى قارا ءتۇتىننىڭ نەگىزگى كوزدەرى بەلگىلى بولدى.

    Бүгін бір мегаполисте ауа сапасы нашарлайды
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    زەرتتەۋدى قازاقستاندىق جانە حالىقارالىق عالىمدار توبى جۇرگىزگەن. اۋا سىناماسى 2022 -جىلدىڭ تامىز ايى مەن 2023 -جىلدىڭ شىلدەسى ارالىعىندا الىندى. ونىڭ ناتيجەسىمەن Almaty Air Initiative ءبولىستى.

    قور مالىمەتىنشە، اۋا لاستانۋىنىڭ جارتىسىنان كوبى (%54) جانۋ پروتسەستەرىنە، سونىڭ ىشىندە جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىنىڭ (ج ە و) شىعارىندىلارىنا، جەكە تۇرعىن-ءۇي سەكتورىندا جاعىلعان وتىنعا جانە اتموسفەرادا تۇزىلەتىن قوسالقى اەروزولدارعا بايلانىستى. زەرتتەۋدىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارى:

    - كومىر مەن بيوماسسانى جاعۋ — لاستانۋدىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىن (%34) قۇرايدى. ونىڭ ىشىنە جەو مەن قازاندىقتار جۇمىسى (%18) جانە جەكە تۇرعىن ۇيلەردى جىلىتۋ (%16) كىرەدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، قىستا اۋانىڭ دۇرىس ارالاسپاۋىنان كومىر مەن وتىن جاعۋ قالا تۇرعىندارىنىڭ دەنساۋلىعىنا وراسان زور زيان كەلتىرەدى.

    - اۋا لاستايتىن ەلەمەنتتەردىڭ جينالۋىنىڭ اسەرى — %20. الماتىنىڭ گەوگرافيالىق ەرەكشەلىكتەرىنە (ورنالاسۋى) بايلانىستى لاستاعىش زاتتار تارالماي، اۋادا جينالىپ، حيميالىق رەاكتسياعا ءتۇسىپ، اۋانىڭ ۋىتتىلىعىن ارتتىرادى.

    - جولداعى شاڭ - %32. قالاداعى كولىك قوزعالىسىنا، قۇرىلىس جانە وزگە دە جۇمىستارعا بايلانىستى شاڭ ۇنەمى اۋادا تۇرادى. ونىڭ نەگىزگى كوزدەرى - ماگيسترالدى كوشەلەر (ءال-فارابي داڭعىلى، شىعىس اينالما جول، ت. ب.). كولىك اعىنى ۇساق بولشەكتەردى ۇنەمى اۋاعا كوتەرىپ تۇرادى. زەرتتەۋ نەگىزىنەن وكپەگە تۇسەتىن ءقاۋىپتى بولشەكتەر - ۇيكەلگەن اسفالت پەن رەزەڭكەنىڭ توزاڭدارى ەكەنىن كورسەتكەن.

    اۆتوكولىكتەر شىعاراتىن گازدار - %14. قوزعالتقىشتا جانارمايدىڭ جانۋىنان بولاتىن شىعارىندىلار دا اۋانى لاستايدى.

    - الماتىداعى قارا ءتۇتىن - اۋانى لاستايتىن ءارتۇرلى فاكتورلاردىڭ بىرىگۋىنەن تۋىندايدى. سوندىقتان شەشىم جۇيەلى سيپاتتا بولۋى كەرەك. كومىر جاعۋدى ازايتۋ، شاڭدى باسۋ، سونداي-اق باقىلاۋ مەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ارقىلى كولىك شىعارىندىلارىن قاداعالاۋ سىندى شارالار قابىلداۋ قاجەت، - دەدى Almaty Air Initiative قورىنىڭ باسشىسى جۇلدىز ساۋلەبەكوۆا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىداعى جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارى قاشان گازعا اۋىساتىنىن جازعانبىز.

    Бақытжол Кәкеш
