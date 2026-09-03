عالىمجان قويشىبايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - عالىمجان قويشىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن عالىمجان تەلمان ۇلى قويشىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ق ر رەسەي فەدەراتسياسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ اتتاشەسى، ءۇشىنشى حاتشىسى، ءبىرىنشى حاتشىسى، كەڭەسشىسى، كەڭەسشى- ۋاكىلى (1995-2004 ج ج)
ق ر ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ جانىنداعى وكىلەتتى وكىلى (2004 ج)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باس ينسپەكتورى (2004-2006 ج ج)
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى (2006-2008 ج ج)
ق ر ليتۆا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ لاتۆيا رەسپۋبليكاسىنداعى، ەستونيا رەسپۋبليكاسىنداعى جانە فينليانديا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى (2008-2012 ج ج)
فينليانديا رەسپۋبليكاسى مەن ەستونيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى (2012-2016 ج ج)
ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى (2016-2019 ج ج)
ق ر پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى (2019 ج)
ق ر پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى (2022 ج)
ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى (2023 ج)
ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى (2023 ج)
قر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى (2024 ج)
ءبىلىمى
م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى (1991)
م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اسپيرانتۋراسى (1991-1994)
ماراپاتتارى
وردەندەر: «قۇرمەت»، لاتۆيا رەسپۋبليكاسىنىڭ «كرەست پريزنانيا» وردەنى، فينليانديانىڭ ليەۆ وردەنى (1-كلاسس كوماندورى)، «پاراسات» (2020 ج)؛
مەرەيتويلىق مەدالدار: «قازاقستان كونستيتۋتسياسىنا 20 جىل» (2015 ج) ، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل» (2016 ج)، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ديپلوماتيالىق قىزمەتىنە 25 جىل» (2017 ج)، «استانا 20 جىل» (2018 ج)، «ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» مەدالى (2019 ج)
قۇرمەت گراموتالارى: تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنىڭ قۇرمەت گراموتاسى (2017 ج)، «بەلسەندى قىزمەتى ءۇشىن» توسبەلگىسى (2019 ج)
ايتا كەتەلىك ءى ءى م مەن قورعانىس ءمينيسترى تاعايىندالعان ەدى.