عالىمدارعا 56 كۇندىك دەمالىس بەرىلەدى: پرەزيدەنت زاڭعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قۇجات عىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ، حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە اسكەري قىزمەت سالالارىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «عىلىم، عىلىمدى قاجەتسىنەتىن اۋماقتار، الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە اسكەري قىزمەت ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى.
زاڭعا سايكەس، عىلىمي قالاشىقتار مەن عىلىمي-تەحنولوگيالىق پاركتەر تۇرىندەگى عىلىمدى قاجەتسىنەتىن اۋماقتار قۇرىلادى. ولاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى، باسقارۋ تەتىكتەرى، قارجىلاندىرۋ كوزدەرى جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ايقىندالدى. سونىمەن قاتار سالىقتىق جەڭىلدىكتەر بەرۋ، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتار رەجيمىن قولدانۋ جانە مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىك ارىپتەستىك تەتىكتەرىن پايدالانۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
تۇزەتۋلەردىڭ ءبىر بولىگى عىلىمدى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە ارنالعان. عىلىمي جوبالاردى كەلىسىمشارت جاسالعان ساتتەن باستاپ زەرتتەۋ اياقتالعانعا دەيىنگى تولىق تسيكل بويىنشا ىسكە اسىرۋ ءتارتىبى بەلگىلەنەدى. سونداي-اق تاجىريبەلىك-كونسترۋكتورلىق ازىرلەمەلەردى، حالىقارالىق عىلىمي ىنتىماقتاستىقتى جانە زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن كوممەرتسيالاندىرۋدى قولداۋ شارالارى كوزدەلگەن.
قۇجاتتا ورتاق پايدالانۋعا ارنالعان زەرتحانالار ينستيتۋتى ەنگىزىلەدى. بۇل عالىمداردىڭ، ستۋدەنتتەردىڭ جانە جاس زەرتتەۋشىلەردىڭ عىلىمي جابدىقتار مەن ينفراقۇرىلىمعا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار عىلىمي ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە سيفرلاندىرۋ شارالارى قاراستىرىلعان.
زاڭمەن ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ قىزمەتىنە قاتىستى تەتىكتەر ناقتىلاندى. اتاپ ايتقاندا، اكادەميانىڭ ەلدەگى جەتەكشى عىلىمي ۇيىم رەتىندەگى ءرولى كۇشەيتىلىپ، عىلىمنىڭ جاي-كۇيى مەن دامۋ ۇردىستەرى تۋرالى جىل سايىنعى ۇلتتىق باياندامانى ازىرلەۋ مىندەتى ەنگىزىلدى.
سونداي-اق زاڭنامالىق دەڭگەيدە عالىمداردىڭ قۇقىقتارى، اكادەميالىق ەركىندىك جانە عىلىمي سالا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەكاقىسىن تولەۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاسىلدەرى بەكىتىلدى. بۇدان بولەك، بارلىق عىلىمي ۇيىم قىزمەتكەرلەرىنە جىل سايىنعى 56 كۇندىك اقىلى ەڭبەك دەمالىسى بەرىلەدى.
تۇزەتۋلەر دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دا قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، دارىلىك زاتتاردى تىركەۋ راسىمدەرى وڭتايلاندىرىلىپ، كەشەندى مەملەكەتتىك قىزمەت ەنگىزىلەدى. بۇل تىركەۋ مەرزىمىن ەكى ەسە جىلدامداتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق دارىلىك پرەپاراتتاردىڭ ساپاسىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جانە رەفەرەنس-ورتالىقتاردى دامىتۋ بويىنشا قوسىمشا شارالار قاراستىرىلعان.
بۇدان بولەك، ۇزاق ۋاقىت كوما جاعدايىندا جاتقان ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماقساتىندا ولاردىڭ تۋىستارىنا مۇگەدەكتىكتى راسىمدەۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.
اتالعان قۇجاتتى بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ سەناتى قاراپ، ماقۇلداعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار زاڭعا قول قويدى.