عالىمدار ۇيقى بەزى وبىرىن ەمدەۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن تاپتى
استانا. KAZINFORM - مايامي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سيلۆەستر اتىنداعى كەشەندى ونكولوگيالىق ورتالىعىنىڭ عالىمدارى IL1RAP (جاسۋشالاردىڭ قابىنۋ سيگنالدارىن قابىلداۋىنا قاتىساتىن اقۋىز) رەتسەپتورىن بۇعاتتاۋ ارقىلى ۇيقى بەزى ىسىگىنىڭ ميكروورتاسىن وزگەرتۋ ءتاسىلىن انىقتادى.
Report اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى JCI Insight جۋرنالىندا جاريالانعان.
IL1RAP قابىنۋ سيگنالدارىن بەرۋگە قاتىسادى. ول ىسىك جاسۋشالارىن، يممۋندىق جاسۋشالار مەن فيبروبلاستتاردى بايلانىستىرىپ، ىسىكتىڭ دامۋىنا جانە ەمگە ءتوزىمدى بولۋىنا ىقپال ەتەدى.
كلينيكاعا دەيىنگى زەرتتەۋلەردە IL1RAP- تى بۇعاتتاۋ ىسىكتەگى يممۋندىق جۇيەنىڭ بەلسەندىلىگىن باساتىن جاسۋشالار مەن فيبروزدىڭ مولشەرىن ازايتىپ، ت- جاسۋشالارىنىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرعان. سونىڭ ناتيجەسىندە ىسىكتەر بىرىكتىرىلگەن ەمگە جاقسىراق جاۋاپ بەرگەن.
عالىمدار بۇل ءتاسىلدى وپەراتسيا جاساۋعا بولاتىن ۇيقى بەزى وبىرىنا شالدىققان ناۋقاستاردى كلينيكالىق سىناقتا تەكسەرۋدى جوسپارلاپ وتىر. IL1RAP- قا باعىتتالعان ەمدى وپەراتسياعا دەيىن حيميوتەراپيا جانە يممۋنوتەراپيامەن قاتار قولدانۋ كوزدەلگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ەمدى وپەراتسياعا دەيىن جۇرگىزۋ ىسىك ءتىنىن تەراپياعا دەيىن جانە ودان كەيىن سالىستىرۋعا، سونداي-اق ونىڭ ميكروورتاسىنداعى وزگەرىستەردى باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلىمىزدە سوڭعى جىلدارى ونكولوگيالىق اۋرۋلاردان بولاتىن ءولىم- ءجىتىم 26,6 پايىزعا تومەندەگەن. سونىمەن قاتار قاتەرلى ىسىكتى باستاپقى كەزەڭدە انىقتاۋ كورسەتكىشى 36,8 پايىزعا جەتىپ، اسقىنعان جاعدايلار 7,5 پايىزعا ازايعان.
جاپونيادا وڭەشتىڭ قاتەرلى ىسىگىن ەمدەۋگە ارنالعان الەمدەگى العاشقى ونكوليتيكالىق ۆيرۋستىق پرەپاراتتىڭ كوممەرتسيالىق ساتىلىمى باستالدى.