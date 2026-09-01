عالىمدار ونەركاسىپ قالدىقتارىنداعى قۇندى كومپونەنتتەردى زەرتتەيدى
استانا. KAZINFORM - زەرتتەۋ اقتوبە حيميا زاۋىتى مەن قازاقستانداعى فەرروقورىتپا وندىرىسىنەن شىعاتىن قالدىقتاردى، سونداي-اق پەرۆوۋرالسك جانە نوۆوترويتسك قالالارىنداعى كاسىپورىنداردىڭ وندىرىستىك قالدىقتارىن قامتيدى.
ونەركاسىپ قالدىقتارىن قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەي قايتا وڭدەيتىن تەحنولوگيالاردى جەتىلدىرۋ - بۇگىنگى مەتاللۋرگيا عىلىمىنداعى باستى باعىتتاردىڭ ءبىرى. اسىرەسە، ءوندىرىس بارىسىندا تەحنوگەندىك قالدىقتار كوپ تۇزىلەتىن حروم جانە فەرروقورىتپا سالالارى ءۇشىن بۇل ماسەلەنىڭ ماڭىزى زور.
وسى باعىتتاعى عىلىمي بايلانىستى نىعايتۋ ماقساتىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مينەرالدىق شيكىزاتتى كەشەندى قايتا وڭدەۋ جونىندەگى ۇلتتىق ورتالىعى» ر م ك فيليالى ج. ابىشيەۆ اتىنداعى حيميا-مەتاللۋرگيا ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى ەكاتەرينبۋرگ قالاسىنداعى رەسەي عىلىم اكادەمياسى ورال بولىمشەسىنىڭ مەتاللۋرگيا ينستيتۋتىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى. ساپار بارىسىندا قازاقستاندىق عالىمدار بولات جانە فەرروقورىتپالار زەرتحاناسىنىڭ ماماندارىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋدىڭ باستى ناتيجەسى - ەكى تاراپتىڭ عالىمدارىنان قۇرالعان بىرلەسكەن جۇمىس توبىنىڭ قۇرىلۋى. ونىڭ قۇرامىنا تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى الەكساندر كيم، PhD دوكتورى، قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور رۋسلان سۇلتانعازيەۆ جانە تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ولەگ زاياكين كىردى.
- كەزدەسۋدە الداعى بىرلەسكەن جۇمىستىڭ ناقتى جوسپارىن بەلگىلەدىك. الدىمەن قالدىقتاردىڭ قۇرامى مەن قاسيەتتەرىن ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەپ، حرومنىڭ ولاردىڭ قۇرامىندا قانداي كۇيدە كەزدەسەتىنىن انىقتايمىز. وسى زەرتتەۋلەردىڭ نەگىزىندە التى ۆالەنتتى حرومنىڭ اسەرىن تومەندەتۋدىڭ جانە قالدىقتارداعى قۇندى كومپونەنتتەردى قايتا وڭدەۋگە باعىتتاۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى تەحنولوگيالىق جولدارى ايقىندالادى، - دەدى جۇمىس توبىنىڭ مۇشەسى الەكساندر كيم.
حرومدى قالدىقتاردىڭ قورشاعان ورتاعا كەرى اسەرىن تومەندەتىپ، التى ۆالەنتتى حرومنىڭ ءتۇزىلۋىن باقىلاۋ وندىرىستەن كەلەتىن ىقتيمال ەكولوگيالىق زياندى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋ ارقىلى ولاردىڭ قۇرامىنداعى قۇندى كومپونەنتتەردى وندىرىسكە قايتا پايدالانۋعا بولادى. بولاشاقتا مۇنداي ءتاسىل جينالاتىن قالدىق كولەمىن قىسقارتۋعا، شيكىزاتتى ءتيىمدى پايدالانۋعا جانە ءوندىرىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
ءىسساپارى بارىسىندا عالىمدار پروفەسسور ۆلاديمير جۋچكوۆتىڭ 95 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان ءىس-شاراعا دا قاتىستى.
ج. ابىشيەۆ اتىنداعى حيميا-مەتاللۋرگيا ينستيتۋتى مەن رەسەي عىلىم اكادەمياسى ورال بولىمشەسىنىڭ مەتاللۋرگيا ينستيتۋتى اراسىنداعى ارىپتەستىك ەكى عىلىمي ۇجىمنىڭ ءبىلىمى مەن زەرتتەۋ مۇمكىندىكتەرىن ۇشتاستىرۋعا جول اشادى. بۇل ونەركاسىپ قالدىقتارىن قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەي قايتا وڭدەۋدىڭ ءىس جۇزىندە قولدانۋعا بولاتىن ءتيىمدى شەشىمدەرىن ازىرلەۋگە نەگىز بولماق.