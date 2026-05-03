عالىمدار جويىلىپ كەتكەن بوكەندەردى د ن ق ارقىلى قايتا تىرىلتپەكشى
استانا. KAZINFORM - زەرتتەۋشىلەر مۋزەيدە ساقتالعان قالدىقتاردان الىنعان گەنەتيكالىق ماتەريال مەن زاماناۋي بيوتەحنولوگيالاردى قولدانىپ، جويىلىپ كەتكەن كوكبوكەندى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جوباسىمەن اينالىسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى BILD اگەنتتىگى جازدى.
بۇل جانۋار شامامەن 200 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن جويىلىپ كەتكەن. ول افريكانىڭ وڭتۇستىگىندە مەكەن ەتكەن، كوكشىل-سۇر تۇگى مەن يىلگەن ادەمى مۇيىزدەرىمەن ەرەكشەلەنگەن. ەۋروپالىق قونىستانۋشىلاردىڭ قارقىندى اڭ اۋلاۋىنان، جانۋاردىڭ مەكەن ەتۋ ورتاسىنىڭ ازايۋى سالدارىنان XIX عاسىردىڭ باسىندا تولىق جويىلىپ كەتكەن.
قازىر بلاۋبوكتان تەك مۇراجايدا ساقتالعان سۇيەك قالدىقتارى عانا قالىپ، ولار زەرتتەۋگە نەگىز بولىپ وتىر.
Colossal Biosciences ماماندارى ەجەلگى د ن ق نەگىزىندە جويىلىپ كەتكەن جانۋارلاردىڭ گەنومىن قالپىنا كەلتىرۋ تەحنولوگيالارىن ازىرلەپ جاتىر.
بۇعان دەيىن امەريكالىق كومپانيا ەجەلگى قاسقىردى «قايتا ءتىرىلتۋ» جوباسىمەن دە تانىلعان ەدى.
ەندى زەرتتەۋ نىسانى - كوكبوكەن. عالىمدار ونىڭ د ن ق- سىن قازىرگى تۋىستاس ءتۇرى - جىلقى انتيلوپاسىمەن سالىستىرىپ جاتىر. ايىرماشىلىقتارى ەنگىزىلىپ، سونىڭ نەگىزىندە جويىلعان تۇرگە بارىنشا ۇقساس جانۋار جاساۋ جوسپارلانعان.
كەلەسى كەزەڭدە وزگەرتىلگەن جاسۋشا يادروسى الىنعان جۇمىرتقا جاسۋشاسىنا ەنگىزىلەدى، ال ەمبريوندى «سۋرروگات» جانۋار كوتەرەدى.
جوبا مەرزىمى ءالى بەلگىسىز. بۇل زەرتتەۋ ءبىر جاعىنان ەكوجۇيەگە اسەرى تۋرالى پىكىرتالاس تۋدىرسا، ەكىنشى جاعىنان جوعالعان تۇرلەردى ءىشىنارا قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەگەن ءۇمىت بار.
