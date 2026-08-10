عالىمدار ءشوپتىڭ ىستىققا ءتوزىمدى ءتۇرىن شىعاردى
استانا. قازاقپارات - يراك عالىمدارى كليمات وزگەرىسىنە ءتوزىمدى ءشوپتىڭ ءتۇرىن ويلاپ تاپتى. بۇل وسىمدىك قورشاعان ورتاعا وتتەگىنى مول بولۋمەن قاتار، اپتاپ ىستىقپەن كۇرەسۋگە كومەكتەسەدى، - دەيدى ماماندار.
جالپى جاڭا ءشوپ ءتۇرىنىڭ ءشول-شولەيتتى ايماقتى كوگالداندىرۋعا اسەرى قانداي بولماق؟
باسرا -الەمدەگى ەڭ ىستىق قالانىڭ ءبىرى. جازدا شاھاردا سىناپ باعاناسى 52 گرادۋسقا دەيىن ىسيدى. مي قايناتار اپتاپتان بولەك، شولەيتتى ايماقتا اۋەلدەن جاۋىن-شاشىن از. توپىراعى دا تۇزدى. سوندىقتان، قالادا كوكتىڭ شىعۋى قيىن. بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى عالىمدار ءشوپتىڭ ىستىققا ءتوزىمدى جاڭا ءتۇرىن ويلاپ تاپتى. ماماندار بۇعان گوللانديالىق جانە جەرگىلىكتى وسىمدىكتەردى بۋدانداستىرۋ ارقىلى قول جەتكىزدىك، - دەيدى.
ەندى بيلىكتەگىلەر قالانىڭ توڭىرەگىن 14 شاقىرىمعا سوزىلاتىن جاسىل جەلەكپەن كومكەرۋگە نيەتتى.
ۆيسسام حاسسان اتيا، ينجەنەر:
- ءشوپتىڭ جاڭا تۇقىمى سۋدى كوپ قاجەت ەتپەيدى. سونداي-اق ىستىققا ءتوزىمدى. بۇل وسىمدىك باسرانىڭ كليماتىنا قولايلى. قازىر ەگۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. ادەتتە اپتاپ ىستىقتا ءشوپ ءوسىرۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل تەحنولوگيامىزدىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتسە كەرەك.
الەمدە مۇنايدىڭ ەلەۋلى بولىگىن وندىرەتىن باسرا قالاسىندا كەن ورىندارى مەن زاۋىتتار كوپ. سوندىقتان شاھارداعى اۋا ساپاسى ناشار. بۇل قالا كليماتىنىڭ وزگەرۋ قاۋپىن ارتىرادى. ال جاسىل بەلدەۋ ىستىق بەتىن قايتارۋعا سەپ بولارى انىق. عالىمدار كوشەدە ءوسىپ تۇرعان كوك تەمپەراتۋرانى تومەندەتەدى، - دەيدى.
موحاممەد احمەد حۋسەين، ەكولوگيالىق جوبا جەتەكشىسى:
- يراكتا اسىرەسە، باسرادا جاعداي كۇردەلى. سەبەبى ەلدەگى مۇناي ءوندىرىسىنىڭ نەگىزگى نىساندارى وسى قالادا شوعىرلانعان. عالامدىق جىلىنۋمەن كۇرەستە ەڭ ءتيىمدى ءتاسىلدىڭ ءبىرى بۇل - كوگالداندىرۋ.
يراك بيلىگى كوگالداندىرۋدى مۇقيات جوسپارلاپ، الداعى ەكى جىلدا 25 ميلليون ءتۇپ اعاش ەگۋگە نيەتتى. سونىڭ 10 ميلليونىن باسرادا وتىرعىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. سۋارۋدىڭ شەشىمىن دە تاپقان سىڭايلى. كارىز جانە تەحنيكالىق سۋدى پايدالانباق. ال قارا سۋعا ءزارۋ ايماق ءۇشىن بۇل ماڭىزدى شەشىم.
24.kz