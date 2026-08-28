ءالپى مۇزدىقتارىنا جويىلۋ قاۋپى ءتونىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - الداعى 60-70 جىلدا ءالپى تاۋلارىنداعى مۇزدىقتاردىڭ 97 پايىزى ەرىپ كەتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى New Scientist جۋرنالى حابارلادى.
بيىلعى ىستىقتان شۆەيساريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى رونا تاۋ ماسسيۆىندەگى مۇزدىقتار قاتتى جۇقارعان. ءبىر جازدا 9 مەترگە ازايدى. بۇل شامامەن 12 مىڭ وليمپيادا باسسەينىن تولتىراتىن سۋ كولەمىنە تەڭ. جاھاندا دۇنيەجۇزىلىك مۇرا تىزىمىنە ەنگەن مۇزدىقتار جىل سايىن 58 ميلليارد توننا مۇز جوعالتادى ەكەن. كەيىنگى 50 جىلدا شۆەيساريادا مىڭنان استام مۇزدىق جويىلعان. ماماندار تاعى 30 عا جۋىعى جىل سوڭىنا دەيىن تولىق ەرىپ كەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
24.kz