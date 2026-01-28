ءال-ماليكي پرەمەر-مينيستر بولىپ سايلانسا، ا ق ش يراكقا كومەك كورسەتپەيدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 27 -قاڭتاردا بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر نۋري ءال-ماليكي بيلىككە ورالسا، يراك قيىندىقتارعا تاپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
- نۋري ءال-ماليكي پرەمەر-مينيستر بولىپ سايلانسا، بۇل ۇلى يراك ەلى ءۇشىن وتە دۇرىس ەمەس تاڭداۋ بولماق، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ول ءال- ماليكي بيلىكتە بولعاندا يراك «كەدەيشىلىككە جانە تولىق حاوسقا باتقانىن» ايتتى.
- بۇل جاعدايدىڭ قايتالانۋىنا جول بەرۋگە بولمايدى. ەگەر ول سايلانسا، ءوزىنىڭ اقىلعا قونبايتىن ساياساتى مەن يدەولوگياسىنا بايلانىستى ا ق ش يراكقا كومەك كورسەتپەيدى. ال ءبىزدىڭ كومەگىمىزسىز يراكتا تابىسقا، وركەندەۋگە نەمەسە ەركىندىككە جەتۋدىڭ مۇمكىندىگى جوق، - دەپ قوستى ترامپ.
يراك پارلامەنتى 27 -قاڭتاردا جاڭا پرەزيدەنت سايلاۋدى جوسپارلاپ وتىر. سودان كەيىن پرەزيدەنت ەڭ ۇلكەن بلوكتان پرەمەر-مينيستر كانديداتۋراسىن تاعايىنداپ، 15 كۇن ىشىندە ۇكىمەت قۇرۋدى تاپسىرادى.
نۋري ءال-ماليكي كانديداتۋراسىنا كەيبىر شەيىت جانە كۇرد ساياسي قايراتكەرلەرىنىڭ قولداۋى بار، ولار ۇكىمەتتى تەزىرەك قالىپتاستىرۋعا تىرىسادى. الايدا بۇل كانديداتۋرا ءسۇننيت توپتار اراسىندا ءدىني شيەلەنىس پەن ساياساتتىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى.
ۆاشينگتون بۇل جاعداي يراننىڭ ىقپالىنىڭ كۇشەيۋىنە قاتىستى قاۋىپتەردى ارتتىردى. ا ق ش بيلىگى ءال-ماليكي مەن تەگەران اراسىنداعى تاريحي بايلانىستاردى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستار مەن ايماقتىق قاۋىپسىزدىككە ىقتيمال قاۋىپ رەتىندە قاراستىرادى.