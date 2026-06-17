ءماجىلىس حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بانكتەرمەن كەلىسىمگە قاتىستى ەكى زاڭدى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى، سونداي-اق، ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى اراسىنداعى قارىز تۋرالى كەلىسىمدەردى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى ەكى زاڭ قابىلداندى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اعىمداعى جىلعى 15-مامىرداعى جانە 15-ماۋسىمداعى جارلىقتارىنا سايكەس جالپى سوماسى 154,7 ميلليارد جاپون يەنىن قۇرايتىن قارىز تۋرالى كەلىسىمدەرگە، 2026 -جىلعى 20-مامىردا جانە 15-ماۋسىمدا قول قويىلدى. جاپون يەنى ۆاليۋتاسىن تاڭداۋداعى نەگىزگى سەبەپ، ول جاپونياداعى تومەن بازالىق پايىزدىق مولشەرلەمەگە جانە تەڭگە مەن جاپون يەنى اراسىنداعى تىعىز بايلانىسقا نەگىزدەلەدى. بۇل قاراجات، ەكونوميكانىڭ ماڭىزدى سالالارىن قارجىلاندىرۋدى قوسا العاندا، ۇكىمەتتىڭ ءبىرىنشى كەزەكتەگى شارالارىن قولداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتالعان بانكتەردىڭ قارىزدارى، 5 جىلدىق جەڭىلدىك كەزەڭىن قوسا العاندا، 11 جىل وتەۋ مەرزىمىمەن بەرىلەدى. تارتىلاتىن قارىزدار بويىنشا مىندەتتەمەلەر، ۇسىنىلىپ وتىرعان كەلىسىمدەردە بەكىتىلگەن قارجىلىق شارتتارعا سايكەس، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن وتەلەتىن بولادى. سونىمەن بىرگە، بۇل بانكتەر ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستەرىمىز بولىپ تابىلاتىنىن جانە قازاقستان ەكونوميكاسىنا زور ۇلەس قوسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتۋ كەرەك، - دەدى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان، حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىنە 1992 -جىلى قوسىلىپ، مەملەكەتتىڭ ۇلەسى 0,17 پايىزدى قۇراسا، ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكىنە 2017 -جىلى قوسىلدى، وندا ۇلەس - %0,754.
وتكەن جىلداردىڭ ىشىندە، قازاقستان مەن اتالعان بانكتەر اراسىندا كەڭ اۋقىمدى ەكونوميكالىق ماسەلەلەردى قامتيتىن، بەرىك جانە سىندارلى بايلانىس، ىنتىماقتاستىق قالىپتاستى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 47 ميلليارد دوللارعا جۋىقتاعانىن جازعانبىز.