ءماجىلىس ءبىرقاتار جاڭا حالىقارالىق كەلىسىمدى قارايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار ءبىرقاتار حالىقارالىق كەلىسىمدەردى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭ جوبالارىن قارايدى. كۇن ءتارتىبى ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جەتەكشىلىك ەتكەن بيۋرو وتىرىسىندا ناقتىلانعان بولاتىن.
دەپۋتاتتار نازارىنا 2025 -جىلعى 27-ماۋسىمدا مينسكىدە قول قويىلعان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىنداعى ەكونوميكالىق ارىپتەستىك تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭ جوباسى ۇسىنىلادى. قۇجات ساۋدا بايلانىستارىن كەڭەيتۋگە، كەدەندىك باجداردى تومەندەتۋگە جانە قازاقستاندىق تاۋارلاردىڭ ب ا ءا نارىعىنا شىعۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار ءماجىلىس 2026 -جىلعى 20-مامىردا استانادا قول قويىلعان قازاقستان مەن حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى اراسىنداعى قارىز تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ ماسەلەسىن قارايدى. قۇجات «ەكونوميكانىڭ ينكليۋزيۆتى جانە ورنىقتى ءوسۋى» دامۋ ساياساتىن قارجىلاندىرۋعا ارنالعان ەكىنشى قارىزدى كوزدەيدى.
بۇدان بولەك، دەپۋتاتتار ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى اياسىنداعى ىنتىماقتاستىققا قاتىستى ءبىرقاتار حالىقارالىق قۇجاتتاردى تالقىلايدى. زاڭ جوبالارىن قابىلداۋ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا شىعىنداردى تالاپ ەتپەيدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
وتكەن اپتاداعى جالپى وتىرىستا ءماجىلىس ۇكىمەت پەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ 2025 -جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەپتەرىن قاراعان بولاتىن. قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ 2025 -جىلى ەكونوميكا 6,5 پايىزعا ءوسىپ، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت شىعىستارى 25,5 تريلليون تەڭگەنى قۇراعانىن مالىمدەدى.
ال ءاليحان سمايىلوۆ بيۋدجەت پروتسەسىن سيفرلاندىرۋ جۇمىستارى تولىق اياقتالماعانىن جانە ءتيىمسىز پايدالانىلعان قاراجات كولەمى ارتقانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ءبىرقاتار ۇلتتىق ينديكاتورلار مەن جوسپارلانعان ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلمەگەن.
سونداي-اق وتكەن اپتادا دەپۋتاتتار ەكولوگيا ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭدى جانە كەدەندىك رەتتەۋ تۋرالى كودەكسكە تۇزەتۋلەردى قابىلداپ، قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەر ءۇشىن جەر ۋچاسكەلەرىن وتەۋسىز بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى.