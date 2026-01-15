ءابىلقاسىموۆا قارجى نارىعىن دامىتۋدىڭ 2025-جىلعى ناتيجەلەرى جونىندە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنا قارجى نارىعىن دامىتۋدىڭ 2025-جىلعى ناتيجەلەرى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان مىندەتتەر تۋرالى باياندالدى.
ءمادينا ءابىلقاسىموۆا بىلتىر بانك سەكتورىنىڭ ورنىقتىلىعى قامتاماسىز ەتىلگەنىن، جىل سايىنعى قاداعالاۋ-باعالاۋ سيكلى اياقتالعانىن جەتكىزدى. بانكتەردىڭ اكتيۆتەرى 11 پايىزعا ءوسىپ، 68,3 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى. كاپيتالدىڭ جەتكىلىكتىلىگى 20,7 پايىزدى قۇرادى.
مەملەكەت باسشىسىنا بانكتەر تۋرالى جاڭا زاڭ، سونداي-اق ينۆەستيتسيالىق قورلار جانە رەيتينگتىك قىزمەت تۋرالى زاڭ جوبالارى ازىرلەنگەنى جونىندە ايتىلدى.
بيزنەسكە بەرىلگەن كرەديتتەر 2025-جىلدىڭ قاراشاسىنداعى جاعداي بويىنشا 17,9 پايىزعا ارتىپ، 14,8 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن. كاسىپكەرلەر 17,5 تريلليون تەڭگەگە جاڭادان نەسيە رەسىمدەدى. بانكتەر جالپى سوماسى 2,3 تريلليون تەڭگە بولاتىن 8 سينديكاتتالعان جوبانى بىرلەسىپ قارجىلاندىردى. شاعىن جانە ورتا بيزنەستى كرەديتتەۋ ءىسىن قولداۋ ءۇشىن 2025-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا «دامۋ» قورىنىڭ جانىنان كەپىلدىك قورى قۇرىلدى. بۇگىنگە دەيىن 505 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە نەسيە كەپىلدىكتەرى بەرىلدى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆقا تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەر بەرۋ 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە تومەندەگەنى جونىندە اقپارات بەرىلدى. تۇتىنۋشىلىق نەسيەنى شەكتەۋ ءۇشىن تولەم مەرزىمى كەشىكتىرىلگەن جاعدايدا 5 جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە قارىز بەرۋگە تىيىم سالىندى. سونداي- اق ءۇش جىلدان بەس جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە جانە تاۋەكەلى جوعارى قارىزداردى بەرۋگە شەكتەۋ قويىلدى. قارىز الۋشىنىڭ كىرىسىنە قاراي بورىش كولەمىنىڭ جاڭا كوەففيتسيەنتى بەكىتىلدى. حالىقتىڭ شامادان تىس كرەديت الۋىن ازايتۋ ماقساتىندا بانكتەر مەن ميكروقارجى ۇيىمدارى 703 مىڭ ازاماتتىڭ قارىزىن رەتتەپ، ءىشىنارا كەشىردى. جەكە تۇلعالاردىڭ بانكروتتىعى تۋرالى زاڭ قولدانىسقا ەنگەلى بەرى بانكتەر 56 مىڭ ادامنىڭ 209,7 ميلليارد تەڭگە بەرەشەگىنە كەشىرىم جاسادى. يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي زايمدارىن قايتا قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا 1,2 مىڭ قارىز الۋشىعا قولداۋ كورسەتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قارجىلىق الاياقتىققا قارسى كۇرەس شەڭبەرىندە كرەديت بەرۋ كەزىندە «شەشىم قابىلداۋ كەزەڭى» زاڭناماعا ەنگىزىلدى. العاشقى قارىزدى رەسىمدەۋگە ازاماتتىڭ ءوزى كەلۋگە ءتيىس. بۇدان بولەك، الاياقتىق جاعدايىندا كرەديتتى سوت شەشىمىمەن جانە سوتتان تىس تارتىپپەن ەسەپتەن شىعارۋدىڭ نەگىزدەمەلەرى كەڭەيتىلدى.
اگەنتتىك ءوزىنىڭ قاداعالاۋ قىزمەتى اياسىندا بانكتەرگە 2025-جىلى 49 رەت ينسپەكتورلىق جانە قۇجاتتامالىق تەكسەرىس جۇرگىزگەن. ساقتاندىرۋ نارىعىنا قاتىسۋشىلاردى – 47، باعالى قاعازدار نارىعىن – 54، ال ميكروقارجىلاندىرۋ سۋبەكتىلەرى مەن كوللەكتورلىق اگەنتتىكتەردى 260 مارتە تەكسەرگەن. ناتيجەسىندە 628 قاداعالاۋ شاراسى قولدانىلىپ، جالپى سوماسى 641,3 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل سالىندى. ميكروقارجىلاندىرۋ جانە كوللەكتورلىق اگەنتتىكتەر نارىعىنداعى 58 سۋبەكت ليتسەنزياسىنان ايىرىلدى. ونىڭ ىشىندە 23 ءى ءماجبۇرلى تۇردە توقتاتىلدى، ال 9 سۋبەكتىنىڭ ليتسەنزياسى الىندى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى قارجى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ، ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن نەسيەلەۋدى ۇلعايتۋ جانە قارجى قىزمەتتەرىن تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ جونىندە ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
