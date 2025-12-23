ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:51, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بيزنەستىڭ بانكتەن العان نەسيەسىنىڭ 9 پايىزى سۋبسيديالانادى

    استانا. KAZINFORM - ميكرو جانە شاعىن بيزنەستىڭ بانكتىك نەسيەسىنىڭ شامامەن 9 پايىزى سۋبسيديالانادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.

    субсидии
    Фото: gov.kz

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ «تازا پاراقتان» جۇرگىزىلەدى. بۇل شارالار بارلىق ميكرو جانە شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە وڭ اسەرىن تيگىزەدى. نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەردى قابىلداۋدى جانە اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ دايىندىعىن قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، بۇكىل ۇيىمداستىرۋ شارالارىن جەدەل تۇردە جۇرگىزۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    پرەمەر- مينيستر «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىنىڭ ماقساتى نەگىزىنەن مونو، شاعىن قالالارداعى جانە اۋىلدىق جەرلەردەگى كاسىپكەرلەردى قولداۋ ەكەنىن ايتتى.

    - شاعىن بيزنەسكە اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرىپ، بورىش جۇكتەمەسىن ازايتۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى. ءبىز بانكتىك نەسيە بويىنشا نومينالدى مولشەرلەمەنىڭ شامامەن 9 پايىزىن سۋبسيديالايتىن بولامىز. قورىتا ايتقاندا، ءبىرىڭعاي باعدارلامانىڭ جاڭالىقتارى مەن ەرەجەلەرىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە قاراپايىم تىلمەن ءتۇسىندىرىپ، ءتيىستى ادىستەمەلىك ۇسىنىمداردى شىعارۋ كەرەك. ولاردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جانە الەۋمەتتىك مەديادا كەڭىنەن تاراتقان ءجون، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن بەكىتتى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار