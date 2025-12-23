بيزنەستىڭ بانكتەن العان نەسيەسىنىڭ 9 پايىزى سۋبسيديالانادى
استانا. KAZINFORM - ميكرو جانە شاعىن بيزنەستىڭ بانكتىك نەسيەسىنىڭ شامامەن 9 پايىزى سۋبسيديالانادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ «تازا پاراقتان» جۇرگىزىلەدى. بۇل شارالار بارلىق ميكرو جانە شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە وڭ اسەرىن تيگىزەدى. نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەردى قابىلداۋدى جانە اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ دايىندىعىن قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، بۇكىل ۇيىمداستىرۋ شارالارىن جەدەل تۇردە جۇرگىزۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر- مينيستر «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىنىڭ ماقساتى نەگىزىنەن مونو، شاعىن قالالارداعى جانە اۋىلدىق جەرلەردەگى كاسىپكەرلەردى قولداۋ ەكەنىن ايتتى.
- شاعىن بيزنەسكە اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرىپ، بورىش جۇكتەمەسىن ازايتۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى. ءبىز بانكتىك نەسيە بويىنشا نومينالدى مولشەرلەمەنىڭ شامامەن 9 پايىزىن سۋبسيديالايتىن بولامىز. قورىتا ايتقاندا، ءبىرىڭعاي باعدارلامانىڭ جاڭالىقتارى مەن ەرەجەلەرىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە قاراپايىم تىلمەن ءتۇسىندىرىپ، ءتيىستى ادىستەمەلىك ۇسىنىمداردى شىعارۋ كەرەك. ولاردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جانە الەۋمەتتىك مەديادا كەڭىنەن تاراتقان ءجون، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن بەكىتتى.