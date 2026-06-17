بيىلعى بەس ايدا ەلدە 1685 قىلمىس اشىلدى: ىشكى ىستەر ءمينسترى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەلدەگى كريمينوگەندىك احۋال جانە ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ الدىنا قويىلعان مىندەتتەردىڭ ورىندالۋى جونىندە باياندالدى.
ەرجان سادەنوۆ:
2026 -جىلدىڭ العاشقى بەس ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تىركەلگەن قىلمىس سانى بىلتىرعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 9 پايىزعا تومەندەگەنىن ايتتى.
نەگىزگى ساناتتار بويىنشا قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ ازايۋى جانە قىلمىستى اشۋ دەڭگەيىنىڭ ارتۋى بايقالادى.
الدىن الۋ ءىس-شارالارى مەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.
ۆەدومستۆو جازانىڭ بۇلتارتپاس قاعيداتىن دايەكتى تۇردە قامتاماسىز ەتىپ كەلەدى. ەسەپتى كەزەڭدە وتكەن جىلدارى جاسالعان 1685 قىلمىس اشىلعان.
سوت تورەلىگىنەن جاسىرىنىپ جۇرگەن 574 قىلمىسكەر، ونىڭ ىشىندە 89 ى شەتەلدەن تابىلدى.
كيبەرقىلمىسقا، ەسىرتكى قىلمىسىنا، ۇيىمداسقان قىلمىسقا جانە ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەس ناتيجەلەرى جونىندە اقپارات بەردى.
قىلمىستىق توپتاردىڭ جولىن كەسۋ، ازاماتتاردى قاۋىپ-قاتەرلەردەن قورعاۋ، سونداي-اق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ بويىنشا كەشەندى ءىس-شارالار قولعا الىنعان.
مەملەكەت باسشىسى:
ەلدەگى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك پەن قۇقىقتىق جۇيەنى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ناقتى جۇزەگە اسىرۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتى قابىلدادى.