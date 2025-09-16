بيىل وزبەكستان ىشكى جالپى ءونىم كولەمىن 130 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋگە نيەتتى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان بيلىگى جىل سوڭىنا دەيىن ەلدىڭ ىشكى جالپى ءونىم كولەمىن 130 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن كەڭەستە ءمالىم بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى ۇستازدار مەن تالىمگەرلەر كۇنى مەرەكەسىنە وراي پەداگوگتەرمەن كەزدەسىپ، ءبىلىم سالاسىن جانە ەل ەكونوميكاسىن دامىتۋعا قاتىستى جوسپارلارىن جاريالادى.
- كەيىنگى 8 جىلدا ەل ەكونوميكاسى 2 ەسە ءوستى. ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 130 ميلليارد دوللارعا جەتەدى. ەكونوميكالىق ىلگەرىلەۋ اياسىندا ءبىلىم مەن عىلىمعا بولىنەتىن قاراجات 6 ەسە، ياعني 378 تريلليون سۋمعا دەيىن ءوستى. الداعى ۋاقىتتا دا ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، مۇعالىمدەر مەن تالىمگەرلەردىڭ ەڭبەك جانە تۇرمىس جاعدايىن جاقسارتۋ ۇكىمەتتىڭ ەرەكشە نازارىندا بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى شاۆكات ميرزيەۆ.
سونىمەن قاتار وقۋشىلاردى ماماندىقتارعا ەرتە باعدارلاۋ ماقساتىندا 9 جانە 11 -سىنىپتار ءۇشىن ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك ەمتيحان ەنگىزىلەدى. ياعني، تەستىلەۋ بارىسىندا ءبىلىم الۋشىلار تاڭدايتىن پاندەر تەرەڭدەتىپ وقىتالادى.
قوسا كەتەيىك، 2026 -جىلدان باستاپ وزبەكستاندىق وقۋشىلارعا جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىن وقىتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
مۇنىمەن بىرگە، بيىل قاڭتار-ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا وزبەكستاننىڭ ىشكى جالپى ءونىمى 7,2 پايىزعا ءوستى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بىلتىر وزبەكستاننىڭ ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 115 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
اۆتور
ءاليحان اسقار