بيىل وزبەكستان ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى 8 پايىزدان جوعارى بولادى
تاشكەنت. KAZINFORM - بولجامعا ساي، بيىل ەلدىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمى 8 پايىزدان جوعارى بولادى. بۇل تۋرالى پەتەربۋرگ حالىقارالىق ەكونوميكالىق فورۋمىندا ءسوز سويلەگەن كورشىلەس ەلدىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
— وسىدان ون جىل بۇرىن ءبىز جاڭا وزبەكستاندى قۇرۋعا كىرىستىك. بۇل جولدا ءبىز اشىقتىق پەن پراگماتيزم قاعيداتىنا باسىمدىق بەردىك. وسى ۋاقىت ىشىندە ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسى 50 ميلليارد دوللاردان 147 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايدى. بيىل ىشكى جالپى ءونىم كولەمىنىڭ ءوسىمى 8 پايىزدان جوعارى بولاتىنىن بولجاپ وتىرمىز. مەملەكەتىمىزدە اۋقىمدى رەفورمالار باستالعاننان بەرى 150 ميلليارد دوللاردان استام شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتىلدى، - دەدى شاۆكات ميرزيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەل باسشىلىعى «وزبەكستان - 2030» دامۋ ستراتەگياسى اياسىندا جۇمىستى جالعاستىرا بەرمەك. تيىسىنشە، وسى كەزەڭگە قاراي ەل ەكونوميكاسىنىڭ كولەمىن 240 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، بۇگىن سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا وزبەكستان باسشىسى شاۆكات ميرزيەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين كەزدەسىپ، بەينەبايلانىس ارقىلى جيزاق وبلىسىنداعى ا ە س قۇرىلىسىن باستاۋعا رۇقسات بەردى.