بيىل وتباسى بانكتە 1 ميلليون دەپوزيت اشىلدى
استانا. KAZINFORM - «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ ەنشىلەس ۇيىمى - «وتباسى بانك» ءۇشىن 2025 -جىل رەكوردتىق جىل بولدى. ءبىر جىلدىڭ ىشىندە قازاقستاندىقتار 1 ميلليون جاڭا دەپوزيت اشتى. بۇل - بانك تاريحىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. بۇعان دەيىن جىل سايىن ورتا ەسەپپەن 600 مىڭعا جۋىق جيناق شوتى اشىلىپ كەلگەن.
اتالعان رەكورد قازاقستاندىقتاردىڭ «وتباسى بانككە» دەگەن جوعارى سەنىمىنىڭ دالەلى، ءارى بانكتىڭ تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارى حالىق ءۇشىن ەڭ قولجەتىمدى بولىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
قازىرگى تاڭدا «وتباسى بانكتە» 3,4 ميلليون قازاقستاندىق باسپانا الۋ ءۇشىن قاراجات جيناپ جاتىر. دەپوزيت يەلەرى جيناقتارىن بەلسەندى تۇردە تولىقتىرىپ، جاقىن ۋاقىتتا قولجەتىمدى شارتتارمەن تۇرعىن ءۇي الىپ ءوز پاتەرىنىڭ كىلتىن يەلەنۋدى جوسپارلاۋدا. 2025 «وتباسى بانكتىڭ» 74386 كليەنتى باسپانالى بولىپ، ماقساتى جۇزەگە استى. سونىمەن قاتار، 2025 -جىلى «وتباسى بانك» ارقىلى باسپانا العان ءاربىر ءۇشىنشى قارىز الۋشى ومىرىندە العاش رەت ءوز ءۇيىنىڭ يەسى اتانعان.
- 2000 -جىلداردىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندا جىل سايىن شامامەن 250 مىڭ بالا دۇنيەگە كەلىپ وتىردى. سولاردىڭ كوپشىلىگىنىڭ اتا-اناسى العاشقى پاتەرىن «تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكى» ارقىلى ساتىپ العانىن ءبىلىپ ءوستى. ال بۇگىندە سول سالىمشىلارىمىزدىڭ بالالارى وزدەرى دەپوزيت اشىپ، ونى بەلسەندى تۇردە تولىقتىرىپ، جەكە باسپاناعا قول جەتكىزۋدى ارمانداپ ءجۇر. ولار بانكپەن بىرگە ءوسىپ كەلەدى. ءبىز جيناق جۇيەسىنىڭ ۇرپاقتان ۇرپاققا جالعاسىپ، ونداعان جىل بويى ءتيىمدى جۇمىس ىستەپ، ءبىر وتباسىنىڭ ارتىنان ەكىنشىسىنە ومىردەگى ەڭ ماڭىزدى ماقساتتاردىڭ ءبىرى - باسپانا ساتىپ الۋعا كومەكتەسىپ وتىرعانىن كورىپ وتىرمىز. ءدال وسى ماقسات جولىندا «وتباسى بانك» ءار بۋىن ءۇشىن سەنىمدى بولا وتىرىپ، دامۋىن جالعاستىرىپ، ۇنەمى جاڭارىپ كەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى «وتباسى بانك» باسقارما ءتورايىمى ءلاززات يبراگيموۆا.
دەپوزيتتەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ باستى قوزعاۋشى كۇشتەرىنىڭ ءبىرى - «ناۋرىز» باعدارلاماسى بولدى. بۇل باعدارلاما مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن ىسكە قوسىلىپ، قازاقستاندا ەكىنشى جىل قاتارىنان تابىستى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە 15387 ازامات قونىس تويىن اتاپ ءوتتى. «ناۋرىز» باعدارلاماسى ازاماتتاردى باسپانا الۋعا الدىن الا جيناق ارقىلى دايىندالۋعا ۇيرەتەدى. ويتكەنى ءدال وسى ۇقىپتى جيناق سالىمشىلارعا «وتباسى بانكتەن» نەسيەنى تومەن پايىزدىق مولشەرلەمەمەن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا «وتباسى بانك» زاۋىتتاردا، فابريكالاردا جانە ءوندىرىس ورىندارىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ازاماتتاردى قولدادى. ولار كۇردەلى جۇمىستى اتقارىپ، ەل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى قاجەتتىلىكتەرىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. كوپشىلىگى اۋىر ەڭبەك جاعدايىندا جۇمىس ىستەيدى. سوندىقتان ولاردىڭ تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشۋ ماڭىزدى. وسى ماقساتتا بانك قازاقستاندا العاش رەت «ناۋرىز جۇمىسكەر» اتتى جاڭا باعىتتى ىسكە قوستى. بۇل باستاما ەڭبەك ادامدارى ءۇشىن قولجەتىمدى باسپاناعا جاسالعان تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام بولدى.
«ناۋرىز جۇمىسكەر» اياسىندا 2546 ادام قونىس تويىن اتاپ ءوتتى. باعدارلاما 1143 ءتۇرلى كاسىپورىن قىزمەتىن جانە 8230 جۇمىسشى ماماندىعىن قامتيدى. باعدارلاما بويىنشا ءۇي الۋ ءۇشىن كونكۋرسقا قاتىسۋدىڭ قاجەتى جوق. جۇمىس ورنىنان جۇمىس بەرۋشىنىڭ قىزمەت ءتۇرى، قىزمەتكەردىڭ لاۋازىمى مەن ماماندىعى كورسەتىلگەن انىقتاما الىپ، «وتباسى بانكتىڭ» ەڭ جاقىن بولىمشەسىنە ءوتىنىم بەرۋ جەتكىلىكتى.
«كورپوراتيۆتىك» ءونىم جانە جالداۋ-جيناقتاۋ مەحانيزمى دە جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. وسى قۇرالدىڭ ارقاسىندا زاۋىتتاردا، فابريكالاردا جانە ءتۇرلى كاسىپورىنداردا ەڭبەك ەتەتىن 500-دەن استام قىزمەتكەر ءوز جۇمىس بەرۋشىلەرىنىڭ جانە «وتباسى بانكتىڭ» قولداۋىمەن قونىس تويىن اتاپ ءوتتى.
2025 -جىلى بانك ءۇشىن تاعى ءبىر ماڭىزدى وقيعا - ونىڭ ۇلتتىق دامۋ ينستيتۋتى مارتەبەسىنە يە بولۋى. بۇل وزگەرىس بانكتىڭ مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي ساياساتىن ىسكە اسىرۋداعى ءرولىن تۇبەگەيلى كەڭەيتتى. ءۇي كەزەگىندە تۇرعان ازاماتتاردى ەسەپكە الۋ جانە باسپانا ۇلەستىرۋ پروتسەستەرى سيفرلاندىرىلىپ، اۆتوماتتاندىرىلدى جانە orken.otbasybank.kz اتتى جەكە سيفرلىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. بۇل پلاتفورما تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ جۇيەسىنىڭ اشىقتىعىن ەداۋىر ارتتىردى.
«وتباسى بانك» ۇلتتىق دامۋ ينستيتۋتى مارتەبەسىندە العاش رەت وڭىرلەردە جالعا بەرىلەتىن جانە كرەديتتىك تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتتى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل ماقساتتا وبلىستىق اكىمدىكتەر بانككە 7715 پاتەردى تاپسىردى. ناتيجەسىندە پاۆلودار، اقمولا جانە جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ تۇرعىندارى قونىس تويى اتالىپ ءوتىلىپ جاتىر. ال جامبىل، شىعىس قازاقستان، اقتوبە، ۇلىتاۋ، قاراعاندى، اباي جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا تۇرعىن ءۇي بەرۋ جۇمىستارى جاقىن ارادا باستالادى.
جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك باعدارلامالار اياسىندا «وتباسى بانك» 63,1 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان 4954 ازاماتتىڭ قونىس تويىن اتاپ وتۋىنە مۇمكىندىك بەردى. مەملەكەتتىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا بۇگىندە ءوز شاڭىراعىندا 1 جانە 2 توپتاعى 375 مۇگەدەك، 632 كوپبالالى وتباسى، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارى بار 352 وتباسى، سونداي- اق «جەتىم بالالار» ساناتى بويىنشا تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان 233 قازاقستاندىق تۇرىپ جاتىر.
2025 -جىلى بانك تۇرعىن ءۇي سالۋ جانە ساتىپ الۋ ماقساتىندا بەرىلگەن جالپى قارىز كولەمىندە %57 ۇلەسكە يە بولدى. «وتباسى بانك» قازاقستانداعى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر اراسىندا اكتيۆتەر بويىنشا ءتورتىنشى، ءوز كاپيتالى بويىنشا بەسىنشى ورىنعا يە. بانكتىڭ جىل سوڭىنداعى نەسيەلىك پورتفەلى 3994413 ميلليون تەڭگە.