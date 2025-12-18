بيىل وقۋشىلاردىڭ ساباق كەزىندە سمارتفون ۇستاۋىنا قاتىستى ايىپپۇل سالىندى ما
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ساباق كەزىندە ۇيالى تەلەفون ۇستاۋعا بولمايدى. بۇل تالاپ قانشالىقتى ورىندالىپ جاتىر؟ وسى سۇراققا وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى مايرا مەلدەبەكوۆا جاۋاپ بەردى.
- جالپى، ساباق كەزىندە قولدانۋعا تىيىم سالىندى. ەگەر وقۋ پروتسەسىندە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار اياسىندا ءتۇرلى كونتەنتتى پايدالانۋ، ەلەكتروندى وقۋلىقتار نەمەسە ءتۇرلى قوسىمشالاردى اشۋ كەرەك بولسا، مۇعالىمنىڭ جوسپارىمەن سمارتفوندى قولدانۋعا بولادى، - دەدى م. مەلدەبەكوۆا سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋشىلاردىڭ وسى تالاپتاردى ورىنداماۋىنا قاتىستى مۇعالىمدەردەن شاعىم تۇسپەگەن.
- سونىمەن قاتار، ءتيىستى شەكتەۋگە قاراماستان وقۋشىلاردىڭ ساباق كەزىندە سمارتفون ۇستاۋىنا قاتىستى اتا-انالارىنا ايىپپۇل سالۋ دەرەكتەرى تىركەلمەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى زاڭناماداعى ءتيىستى شەكتەۋگە قاراماستان وقۋشىلار مەكتەپتە سمارتفون پايدالانسا، اتا-اناسىنا ايىپپۇل سالىناتىنىن ايتتى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، اكىمشىلىك ءىستىڭ حاتتاماسىن ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتتەرى تولتىرادى.