بيىل تاريحتاعى ەڭ ىستىق جىل بولۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - بيىل ادامزات تاريحىنداعى ەڭ ىستىق جىل بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى «رەيتەر» اگەنتتىگى كليماتتانۋشى عالىمداردىڭ حالىقارالىق زەرتتەۋ توبىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى. ەڭ قاۋىپتىسى، اپتاپتىڭ سالدارىنان ءورت جيىلەپ، باسقا دا تابيعي اپاتتاردىڭ كوبەيۋى ىقتيمال.
ماماندار اسىرەسە سولتۇستىك جارتىشاردا «ەل-نينو» قۇبىلىسى جاعدايدى ۋشىقتىرادى دەپ بولجايدى. ياعني تىنىق مۇحيتىنىڭ ەكۆاتور بولىگىندەگى سۋدىڭ بەتى قاتتى قىزىپ، عالامدىق جىلۋعا تىكەلەي اسەر ەتەدى. ونسىز دا جىل باسىنان بەرى قىزىل جالىننىڭ كەسىرىنەن 150 ميلليون گەكتاردان استام جەر كۇلگە اينالدى. بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشتەن 20 ەسە كوپ. بارىنەن افريكا مەن ازيا ەلدەرى قاتتى زارداپ شەككەن.