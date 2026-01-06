بيىل تاعى 2 سپۋتنيكتىك ينتەرنەت وپەراتورى جۇمىسىن باستايدى
استانا. KAZINFORM - بيىل شەتەلدىك 2 سپۋتنيكتىك ينتەرنەت وپەراتورى ەلىمىزدە ءوز جۇمىسىن باستايدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- شالعاي ەلدى مەكەندەردى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى سپۋتنيكتىك بايلانىس جوبالارى ارقىلى شەشىلىپ جاتىر. قازىر قازاقستاندا 3 سپۋتنيكتىك ينتەرنەت وپەراتورى جۇمىس ىستەيدى. تاياۋ ۋاقىتتا تاعى 2 شەتەلدىك كومپانيا پايدا بولادى. ولار بويىنشا پيلوتتىق سىناقتى وسى جىلى وتكىزۋ جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار بيىل قازاقستان تەمىر جولى پويىزدارى مەن Air Astana ۇشاقتارىندا سپۋتنيكتىڭ ينتەرنەت ىسكە قوسىلادى. اكىمدىكتەر ينتەرنەت جوق جەرلەردە، تۋريستىك جانە جەتۋ قيىن لوكاتسيالاردا جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن سپۋتنيكتىك ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتۋى قاجەت، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ەۋروپا مەن ازيا اراسىندا ستراتەگيالىق ورىنعا يە ءارى حالىقارالىق ينتەرنەت- ترافيگىنىڭ ترانزيتىندە ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
- ترانزيتتىك الەۋەتتى ارتتىرۋ ماقساتىندا ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنا دەيىن كاسپي تەڭىزىنىڭ تابانىمەن تالشىقتى كابەل سالۋ باستالدى. جوبانى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
بۇعان دەيىن الداعى ەكى جىلدا 3 مىڭنان استام اۋىل جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتىلەتىنىن جازعان ەدىك.