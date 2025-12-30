بيىل پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە ازاماتتاردان 82,5 مىڭ ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ازاماتتاردىڭ تالاپ-تىلەگىن ساپالى قاراۋ ءۇشىن eOtinish جۇيەسىندە تولىق سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جاساقتالدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.
- ماڭىزدى جۇمىس باعىتتارىنىڭ ءبىرى - «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋ. 2025 -جىلى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە 82,5 مىڭ ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى. بۇگىندە ازاماتتاردىڭ تالاپ-تىلەگىن ساپالى قاراۋ ءۇشىن eOtinish جۇيەسىندە تولىق تسيفرلىق ينفراقۇرىلىم جاساقتالدى. وعان 50 مىڭ ۇيىم جانە 320 مىڭ قىزمەتكەر قوسىلدى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە وتىنىشتەردى قاراۋ ۇدەرىسى ۇدايى جەتىلدىرىلىپ وتىرادى.
- جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى ەنگىزىلىپ، ا ق ش، وڭتۇستىك كورەيا جانە سينگاپۋر سەكىلدى وزىق ەلدەردىڭ سيفرلىق ۇكىمەت تاجىريبەسى زەردەلەنىپ جاتىر. ديالوگ وفلاين-فورماتتا دا جۇرەدى. وڭىرلەردە ازاماتتاردان ءوتىنىش قابىلدايتىن 150 دەن استام ورتالىق جۇمىس ىستەيدى. بيىل 360 مىڭنان اسا ادامعا ءتيىستى كومەك كورسەتىلدى، - دەپ تۇيىندەدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى.
وسىعان دەيىن 2025 -جىلى پرەزيدەنت 186 حالىقارالىق كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازدىق.
سونىمەن قاتار ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى 23 رەت شەتەلگە شىققانى انىقتالدى.