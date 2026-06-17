بيىل قوسشى قالاسىندا NVIDIA B300 بازاسىنداعى جاڭا سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسىنا قوردىڭ بيىلعى بەس ايداعى جۇمىس قورىتىندىلارى جانە ورتا مەرزىمدى كەزەڭگە ارنالعان دامۋ جوسپارى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى.
نۇرلان جاقىپوۆ 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قور باسقارۋىنداعى اكتيۆتەر 88 ميلليارد دوللاردى قۇراعانىن ايتتى.
اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق جانە ونەركاسىپتىك جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جالعاسۋدا. بيىل 3,3 تريلليون تەڭگەگە 16 جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، مويىنتى - قىزىلجار، داربازا - ماقتاارال جاڭا تەمىرجول جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسى، قاشاعانداعى گاز وڭدەۋ زاۋىتى، الماتى ەكىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىن جاڭعىرتۋ، گيبريدتى ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جانە كاسپي تەڭىزىنىڭ تابانىنا تالشىقتى-وپتيكالىق جەلى توسەۋ جوبالارى قولعا الىنعان.
بۇل باستامالار ەلىمىزدەگى كولىك، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋعا، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، سونداي-اق حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قور جوبالارى ۇجىمدىق الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك اياسىندا جىلىنا شامامەن 1 ميلليون قازاقستاندىققا قولداۋ كورسەتەتىنى جونىندە باياندادى.
بۇدان بولەك، «تازا قازاقستان» جالپىحالىقتىق ەكولوگيالىق اكسياسى شەڭبەرىندە ەل اۋماعى بويىنشا 5 ميلليون كوشەت ەگۋ كوزدەلگەن. بۇل رەتتە 2024-2025-جىلدارى 5,8 ميلليون اعاش وتىرعىزىلعان.
جالپى، 2023-2026-جىلدار ارالىعىندا 856 ميلليارد تەڭگەگە 100 دەن اسا الەۋمەتتىك جوبا جۇزەگە اسىرىلعان.
بيىل قازان ايىندا قوسشى قالاسىندا NVIDIA B300 بازاسىنداعى جاڭا سۋپەركومپيۋتەردى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعانىن مالىمدەدى.
جاڭا كلاستەر جۇمىس ىستەي باستاعان سوڭ «قازاقتەلەكوم» پورتفەلدىك كومپانياسىنداعى سۋپەركومپيۋتەر قۋاتى ءتورت ەسە ارتادى. بۇل ەلىمىزدىڭ جاساندى ينتەللەكت، دەرەكتەردى وڭدەۋ جانە ءونىمى جوعارى ەسەپتەۋىش سالاسىنداعى مۇمكىندىكتەرىن ايتارلىقتاي كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
مەملەكەت باسشىسى قوردىڭ نەگىزگى جۇمىس باعىتتارى، سونىڭ ىشىندە باستى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ۋاقتىلى ىسكە اسىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى مارات وماروۆتى قابىلدادى.