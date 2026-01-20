بيىل قازاقستاننىڭ كەلەشەگىنە تىكەلەي ىقپال ەتەتىن اسا ماڭىزدى جىل بولادى - پرەزيدەنت
قىزىلوردا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاننىڭ كەلەشەگىنە تىكەلەي ىقپال ەتەتىن اسا ماڭىزدى جىل بولادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بيىل قازاقستاننىڭ كەلەشەگىنە تىكەلەي ىقپال ەتەتىن اسا ماڭىزدى جىل بولادى. مەن مۇنى جاقىندا «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىمدا اتاپ ءوتتىم. ەلىمىز اۋقىمدى ساياسي جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقالى تۇر. الداعى پارلامەنتتىك رەفورما وسى وزگەرىستەردىڭ وزەگى بولاتىنى انىق. جولداۋىمدا ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەرگەنىمدى بىلەسىزدەر. بۇل اسا ماڭىزدى ماسەلە قوعامدا كەڭىنەن تالقىلاندى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى بىلتىر 8- قازاندا پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىن قۇرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويعانىن ەسكە سالدى. ونىڭ قۇرامىنا بەلگىلى زاڭگەرلەر، ساراپشىلار، ساياسي پارتيالار مەن قوعامدىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى كىردى.
- ەلدىك ىسكە بەيجاي قارامايتىن باسقا دا ازاماتتارىمىزدىڭ بۇل تالقىلاۋعا قاتىسۋى وتە ماڭىزدى. سوندىقتان e-Otinish پلاتفورماسى مەن Egov پورتالىندا «پارلامەنتتىك رەفورما» دەگەن ارنايى ءبولىم اشىلدى. ازاماتتارىمىز وسى ماسەلەگە قاتىستى وزدەرىنىڭ وي- پىكىرىن ءبىلدىرىپ، ۇسىنىستارىن جولدادى. جۇمىس توبى كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردى جيناقتاپ، زەردەلەپ، پارلامەنتتىك رەفورمانى بارلىق جاعىنان قاراستىردى، وتە ماڭىزدى جۇمىس اتقاردى. بۇل باعىتتاعى شارۋانىڭ ءبارىن ءوزىم تىكەلەي باقىلاۋدا ۇستادىم، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت بىلتىر قازان ايىنىڭ ورتاسىندا جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسىن وتكىزگەنىن ايتتى.
- جەلتوقساننىڭ 2- ءسى جانە 29-ى كۇندەرى تاعى ەكى جيىن بولدى. جاڭا جىلدان بەرى جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى 3 رەت باس قوستى. سوڭعى وتىرىس كۇنى كەشە عانا قۇرىلتاي قارساڭىندا ءوتتى. ءبىر سوزبەن، كونستيتۋتسيالىق رەفورما تۋرالى قىزۋ تالقىلاۋلار جارتى جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
باسقارۋ جۇيەسى دۇرىس بولماسا، ج ي داۋا بولا المايدى.
پرەزيدەنت سيفرلىق ترانسفورماتسيا ىسىندە لوگيستيكانى دامىتۋدا جىبەرىلگەن قاتەلىكتەردەن ساباق الۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- تەحنولوگيا باسقارۋ سالاسىنداعى حاوستى وزدىگىنەن جويا المايدى. ۇدەرىس باستاپقىدا دۇرىس جولعا قويىلماسا، قايتالاناتىن فۋنكسيالار مەن بيۋروكراتيالىق اۋرە- سارساڭعا تولى بولسا، جاساندى ينتەللەكتى ەنگىزۋ بارىنە داۋا بولا المايدى. سوندىقتان سيفرلىق ترانسفورماتسيا ستراتەگيالارىنىڭ الدىندا باسقارۋ جۇيەسىنىڭ ءوزىن رەتكە كەلتىرۋ كەرەك. بۇدان شۇعىل مىندەت تۋىندايدى: مەملەكەتتىك سەكتورداعى ۇيىمدىق مادەنيەتتى جاقسارتۋ، ۇزدىك باسقارۋ تاجىريبەلەرى مەن قۇزىرەتتەرىن ەنگىزۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
دەگەنمەن پرەزيدەنت سيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن بارلىق سالادا مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- ەڭ الدىمەن، بولاشاقتىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق جانە ەنەرگيانى قاجەت ەتەتىن ەكونوميكاسى ءۇشىن بەرىك ينفراقۇرىلىمدىق ىرگەتاس قۇرۋعا نازار اۋدارۋ كەرەك. لوگيستيكادا قاتەلىكتەر جىبەرۋگە مۇلدە بولمايدى. بۇعان دەيىن قويما ورىندارى ءتۇرلى ۋچاسكەلەردە سالىنىپ، سودان كەيىن عانا قاجەتتى ينجەنەرلىك جەلى تارتىلدى.
سونىمەن قاتار، بۇل نىساندار ءبىرىڭعاي تالاپتارعا جاۋاپ بەرمەيدى، بۇل شىعىنداردىڭ وسۋىنە جانە اۋقىمدى ۇنەمسىزدىككە اكەلدى. بۇل باسقارۋداعى ساۋاتسىزدىقتىڭ مىسالى. سوندىقتان مۇقيات ويلاستىرىلعان، ورتالىقتاندىرىلعان ءتاسىل قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
- سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت قارقىندى دامىعان سايىن ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدى نىعايتۋ وزەكتى بولا تۇسەدى. ءتول تاريحى مەن مادەنيەتىن ەلەكتروندى فورماتقا كوشىرىپ، ونى جاھاندىق سيفرلىق وركەنيەتكە قوسقان ەلدەر عانا ۇلتتىق بولمىسىن ساقتاپ قالادى. مۇنى جاڭا ءداۋىردىڭ تالابى دەۋگە بولادى. تۇپتەپ كەلگەندە، بۇل - جۇرتىمىزدىڭ يدەولوگيالىق دەربەستىگىنە جانە بولاشاعىنا تىكەلەي قاتىستى ماسەلە. مەن حالىقتىڭ جادى مەن عىلىم-ءبىلىمىن جيناقتايتىن «ۇلتتىق سيفرلىق مۇرا» قورىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايمىن. سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىنداعى مۇنداي باستاما تاريحي مۇرامىزدى ساقتاپ، ونى تەرەڭ زەردەلەۋگە جول اشادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت بىلتىرعى قۇرىلتايدا عىلىمي ەڭبەكتەردى، مۇراعات ماتەريالدارىن، مۇراجاي قورلارىن جانە ونەر تۋىندىلارىن جۇيەلەۋ قاجەتتىگىن ەرەكشە اتاپ وتكەنىن ەسكە سالدى.
- «ۇلتتىق سيفرلىق مۇرا» بۇل شارۋانى زامان تالابىنا ساي جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مەملەكەتر باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالاپ جاتىر.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي