ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:52, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    بيىل قازاقستاندىقتار ۇشاق بورتىندا ينتەرنەتتى پايدالانا باستايدى

    استانا. KAZINFORM — قازاقستان اۋماعىندا Starlink سالعان gateway ستانتسيالار ارقىلى سپۋتنيكتىك ينتەرنەت كورشىلەس ەلدەرگە دە قولجەتىمدى بولادى. سونداي-اق پويىز بەن ۇشاق جولاۋشىلارىنا دا ينتەرنەت قولجەتىمدى بولادى.

    Мәдиев
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مالىمدەدى.

    پرەزيدەنت قازاقستان حالقىنا جولداۋىنا ءۇش جىلدا تولىققاندى سيفرلىق ەل قۇرۋ بويىنشا ستراتەگيالىق مىندەت قويعان ەدى. سونداي-اق 2026 -جىل جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاندى. وسىعان وراي، تسيفرلىق كودەكس جانە «كيبەرقاۋىپسىزدىك تۋرالى» زاڭ قابىلداندى. بيىل دا تسيفرلىق ەكونوميكانى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار زاڭنامالىق باستامالار ازىرلەنبەك.

    - سيفرلىق ەكونوميكانىڭ تيىمدىلىگى بايلانىس ينفراقۇرىلىمىنىڭ ساپاسىنا تىكەلەي بايلانىستى. بىلتىر وسى باعىتتا بارلىق نەگىزگى جوبا ىسكە قوسىلدى. جۇمىستاردىڭ باسىم بولىگى بيىل اياقتالادى. اتاپ ايتقاندا، قوسىمشا 1900 اۋىل تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىسقا قول جەتكىزەدى. كەلەسى جىلى مۇنداي اۋىلداردىڭ ۇلەسى 90 پايىزدان اسادى. بارلىق رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارى بايلانىس ينفراقۇرىلىمىمەن قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى ج. ماديەۆ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا.

    پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، بىلتىر جەلتوقسان ايىندا بارلىق وتكىزۋ پۋنكتى ينتەرنەتپەن قامتىلعان.

    - بيىل «قازاقستان تەمىر جولى» جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ بارلىق نەگىزگى باعىتىندا ينتەرنەت قولجەتىمدى بولادى. العاش رەت ازاماتتار وتاندىق اۋە تاسىمالداۋشىسى بورتىندا ينتەرنەتتى پايدالانا باستايدى، - دەدى سالا ءمينيسترى.

    ازاماتتاردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن وتەۋمەن قاتار، بۇل سيفرلىق ينفراقۇرىلىم قازاقستاننىڭ ايماقتىق سيفرلىق بايلانىس حابى رەتىندەگى كوشباسشىلىق ءرولىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    - قازاقستان اۋماعىندا Starlink سالعان gateway ستانتسيالار ارقىلى سپۋتنيكتىك ينتەرنەت كورشىلەس ەلدەرگە دە قولجەتىمدى بولادى. مىسالى، تاجىكستانعا ترافيك بيىل بەرىلەدى. كەلەسى كەزەكتە - موڭعوليا مەن قىرعىزستان تۇر. ال ترانسكاسپي تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىسى بويىنشا وزبەكستان قازىردىڭ وزىندە وففتەيك- كەلىسىمشارت ۇسىنىپ وتىر، - دەدى جاسلان ماديەۆ.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى KazLLM تىلدىك ماشيناسىن ىسكە قوسۋ مەن Aitu مەسسەندجەرىن قولدانىسقا ەنگىزۋ جۇمىستارىن سىناعان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
