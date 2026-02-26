بيىل قازاقستان-سەربيا ديپلوماتيالىق قاتىناسىنا 30 جىل تولادى
استانا. KAZINFORM - قوس مەملەكەت 30 جىلدا ءوزارا سەنىم مەن تۇسىنىستىكتىڭ بەرىك ىرگەتاسىن قالادى. بۇل جونىندە سەربيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ۆلاديمير يوۆيچيچ مالىمدەدى.
العاشقى قازاقستان-سەربيا ىسكەرلىك كەڭەسى جانە قازاقستان-سەربيا بيزنەس فورۋمىندا ءسوز العان ۆلاديمير يوۆيچيچ جىل سوڭىندا قازاقستان-سەربيا ديپلوماتيالىق قاتىناستارىنا 30 جىل تولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ سوزىنشە، سەربيا قازاقستاندى ورتا ازياداعى، ال قازاقستان سەربيانى وڭتۇستىك-شىعىس ەۋروپاداعى باستى سەرىكتەسى دەپ ەسەپتەيدى. قوس مەملەكەتتىڭ ساياسي تۇرعىدا ەشقانداي كەلىسپەۋشىلىگى جوق.
ۆلاديمير يوۆيچيچ ەندى دوستىق بايلانىستى ينۆەستيتسيا جانە بيزنەس سالالارىندا تەرەڭدەتۋ كەرەك دەگەن پىكىردە.
- ماشينا جاساۋ، ءوندىرىس، ەنەرگيا ءتارىزدى سالالاردا قازىردىڭ وزىندە بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. ءبىراق مۇنىمەن شەكتەلمەۋىمىز قاجەت. IT، جاساندى ينتەللەكت، سيفرلاندىرۋ، لوگيستيكا، ترانسپورتاتسيا، فارماتسيەۆتيكادا دا جەمىستى ارىپتەستىك ورناتقانىمىز ءجون، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ديپلومات قوس ەل دە گەوگرافيالىق جاعىنان وتە ءتيىمدى ورنالاسقانىنا توقتالدى. ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ 30 جىلدىعىندا تەك جەتكەن جەتىستىكتەردى عانا اتاپ وتپەي، كەلەشەككە ۇلكەن جوسپارلار قۇرۋعا ۇندەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سەرب ينۆەستورلارىنا قازاقستانداعى باسىم سالالار ۇسىنىلعانىن جازعانبىز.