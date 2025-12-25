بيىل قازاقستان ءۇشىن ناعىز ورلەۋ جىلى بولدى - پرەزيدەنت
تاراز. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى جامبىل وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى جاناشىرلىق پەن قامقورلىقتى، تازالىق پەن جاۋاپكەرشىلىكتى ارقاۋ ەتكەن جاڭا مادەنيەت قالىپتاسىپ كەلەتىنىن ايتتى.
- وسى ورايدا، «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق اكسياسىن ايرىقشا اتاپ وتكىم كەلەدى. بيىل ەلىمىزدە 335,6 ميلليون اعاش ەگىلدى. راسىندا، وسى بىرەگەي جوبا حالىقتىق سيپاتقا يە بولدى، ەلىمىزدىڭ بولمىسىن، سانا-سەزىمىن وزگەرتۋگە زور ىقپال ەتتى.
مەن ءوزىم وسى جالپى ۇلتتىق قوزعالىسقا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرمىن. تازا بولۋ دەگەنىمىز، بۇل - وتە تەرەڭ، ماڭىزدى ۇعىم. بۇل — ەڭ الدىمەن، كوشەلەرىمىز، ۇيلەرىمىز، پاتەرىمىز تازا بولۋى كەرەك دەگەن ءسوز. نيەتىمىز دە ارقاشان تازا بولۋى قاجەت. كەڭ دالامىزدا جاسىل جەلەك، اعاش كوپ ءوسۋى كەرەك. تۇپتەپ كەلگەندە، تازالىق — ۇلتتىق بولمىسىمىزدىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالۋى قاجەت، — دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل قازاقستان ءۇشىن ناعىز ورلەۋ جىلى بولعانىن ايتتى.
جالپى، وسى جىل قازاقستان ءۇشىن ناعىز ورلەۋ جىلى بولدى دەپ ايتساق، ارتىق بولمايدى.
- وقۋشىلارىمىز ءتۇرلى ءبىلىم دوداسىنان 1 مىڭنان استام مەدال الدى. سپورتشىلارىمىز ەل مەرەيىن ءوسىرىپ، كوك بايراعىمىزدى بيىكتە جەلبىرەتتى. ونەرلى ورەندەرىمىز ءتول مادەنيەتىمىزدى تورگە وزدىردى. جەر ءجۇزى حالقىمىزدى رۋحى بيىك ءارى وزىق ويلى ۇلت رەتىندە تاني باستادى، — دەدى ول.
توقايەۆ ەلىمىزدە الەۋمەتتىك سالانى دامىتۋ باعىتىندا قولعا الىنعان شارالارعا توقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىز وركەنيەتتى ەل بولۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداپ جاتىرمىز. اتاپ ايتقاندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا بولىنەتىن قاراجات ءۇش ەسە كوبەيدى. عىلىمعا سالىنعان ينۆەستيتسيا بەس جىلدا 5 ەسە ءوستى.
— 2019 -جىلدان بەرى 1289 جاڭا مەكتەپ سالىندى. سونىڭ 130-دان استامى وسى جىلى بوي كوتەردى. ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا بولىنەتىن قاراجات ءۇش ەسە كوبەيدى. عىلىمعا سالىنعان ينۆەستيتسيا بەس جىلدا 5 ەسە ءوستى. قازاقستاندا شەتەلدىڭ 33 ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالدارى اشىلدى. جاس عالىمدارعا باسپانا بەرىلىپ جاتىر. سونداي- اق ۇلت ساۋلىعىن جاقسارتۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلدى. ازاماتتاردىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,4 جاسقا جەتتى. مۇنى رەكوردتىق كورسەتكىش دەۋگە بولادى. «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» جوباسى تابىستى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. سونىڭ اياسىندا 646 امبۋلاتوريا جانە فەلدشەرلىك- اكۋشەرلىك پۋنكت اشىلدى. بۇعان قوسا، 32 اۋداندىق اۋرۋحانا زامان تالابىنا ساي كوپبەيىندى ورتالىق اۋرۋحانا رەتىندە جاڭعىرتىلىپ جاتىر، — دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن جامبىل وبلىسىندا جۇمىس ساپارىمەن جۇرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورىن قىزمەتىمەن تانىسقانىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى جالپى ءونىم سوڭعى ون جىلدا 2,5 ەسە وسكەنىن ايتتى.