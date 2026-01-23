بيىل ۇلتتىق قوردان ءار بالانىڭ ەسەپشوتىنا 130 دوللاردان اۋدارىلادى
استانا. KAZINFORM - بيىل ۇلتتىق قوردان ءار بالانىڭ ەسەپشوتىنا 130 دوللاردان اۋدارىلادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- قاۋلىمىزعا سايكەس، بۇل دەرەكتەردى 1-اقپاندا رەسمي جاريالايمىز. بۇل دۇنيەگە سابيلەردىڭ كەلۋىنە، كەيبىر بالالاردىڭ ەلدەن كەتىپ، ازاماتتىقتان شىعۋىنا بايلانىستى. سوندىقتان ۇكىمەتتەگى ارىپتەستەرىمىزبەن اتالعان قاراجاتتىڭ كىمگە اۋدارىلاتىندىعى ەسەپتەلىنەدى. الدىن الا دەرەك بار. الدىن الا دەرەكتەرگە قاراعاندا، سوما وتكەن جىلداعىمەن پارا بار، ءار بالاعا 130 دوللاردان تيەسىلى بولادى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلعى ۇلتتىق قوردىڭ تابىسى 8,7 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
- بۇل جىلدىق ماندە 15 پايىزعا تەڭ. ەكى سيفر دا رەكوردتىق سانالادى. ۇلتتىق قوردى باسقارعان ۋاقىتتا بەرى مۇنداي سيفر بولعان ەمەس. سوندىقتان ۇلتتىق قوردان الىپ قويۋلار مەن ترانسفەرتتەردىڭ بولۋىنا قاراماستان ونىڭ ايتارلىقتاي ارتۋىنا سەپتىگىن تيگىزدى، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.