بيىل ەلدە 11-سىنىپ وقيتىن بالالاردىڭ سانى قانشا
استانا. KAZINFORM - وسى جىلى 1-سىنىپقا قابىلداۋ وتىنىشتەرىنىڭ 90 پايىزعا جۋىعى ەلەكتروندى فورماتتا جۇزەگە استى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنەن ءمالىم بولدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدەگى 8 مىڭنان استام مەكتەپتە (ونىڭ ىشىندە 5 مىڭنان استامى اۋىلدىق جەردە ورنالاسقان) 4,1 ميلليون وقۋشى ءبىلىم الىپ جاتىر. بيىل 380 مىڭ بالا ءبىرىنشى سىنىپقا قابىلدانادى. 11-سىنىپقا 227 مىڭ وقۋشى كوشتى. وتكەن وقۋ جىلىندا 230 مىڭنان استام وقۋشى مەكتەپ ءبىتىردى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
اتاپ ايتقاندا، بيىل العاش رەت QazTech پلاتفورماسىندا ءبىرىڭعاي «OQU» پلاتفورماسى اياسىندا «1-سىنىپقا قابىلداۋ» كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە قوسىلدى. 1-سىنىپقا قۇجاتتاردى قابىلداۋ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى نەگىزىندە پيلوتتىق جوبا اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۇرعىدا وتىنىشتەردىڭ %88,7- دان استامى ەلەكتروندى فورماتتا قابىلداندى. بۇل اتا-انالارعا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا جەكە بارماي-اق، بارلىق قاجەت راسىمدەردى ونلاين رەجيمدە جۇزەگە اسىرىپ، ۋاقىتتى ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ىڭعايلىلىعىن اڭعارتادى.
1-سىنىپقا بالالاردى قابىلداۋ بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس 2026 -جىلعى 27 -مامىردان 31 -تامىزعا دەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، جاقىندا وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا مەكتەپ تابالدىرىعىن العاش اتتايتىن وقۋشىلاردى قابىلداۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.