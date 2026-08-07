بيىل ەڭ كوپ ءبىلىم بەرۋ گرانتى قانداي ماماندىقتارعا ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - جوعارى ءبىلىمدى كادرلاردى دايارلاۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى شەڭبەرىندە باكالاۆريات دەڭگەيىنە 75 مىڭنان استام ءبىلىم بەرۋ گرانتى ءبولىندى. گرانتتار كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تالاپكەرلەردەن بارلىعى 127041 ءوتىنىش قابىلداندى.
2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسى جاريالانىپ، ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى.
بيىل وڭىرلىك تەڭگەرىمدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ارنايى باستامالار دا جالعاسىن تاپتى. اتاپ ايتقاندا، «سەرپىن» باعدارلاماسى اياسىندا 2180 ءبىلىم بەرۋ گرانتى، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىنىڭ جاستارىنا 2500 گرانت ءبولىندى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا اشىلعان شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىنا تالاپكەرلەر قابىلداۋ ءۇشىن 3190 مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتى قاراستىرىلدى.
ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى ەل ەكونوميكاسىنىڭ كادرلارعا دەگەن بولجامدى سۇرانىسىن ەسكەرە وتىرىپ ءبولىندى. ەڭ كوپ گرانت ەكونوميكانىڭ باسىم سەكتورلارى ءۇشىن ماماندار دايارلايتىن مىناداي باعىتتارعا بەرىلدى:
✔ ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارى - 16674 گرانت؛
✔ پەداگوگيكالىق عىلىمدار - 12228 گرانت؛
✔ اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار - 10387 گرانت؛
✔ جاراتىلىس تانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا جانە ستاتيستيكا - 9188 گرانت؛
✔ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بيورەسۋرستار - 2515 گرانت؛
✔ قىزمەت كورسەتۋ سالاسى - 2170 گرانت؛
✔ ونەر جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدار - 1915 گرانت؛
✔ الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا جانە اقپارات - 1485 گرانت؛
✔ بيزنەس، باسقارۋ جانە قۇقىق - 1423 گرانت؛
✔ ۆەتەريناريا - 1175 گرانت.