بيىل جوعارى مارجينالدى داقىلداردىڭ ەگىسى ارتتىرىلماق
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن جاڭا ماۋسىمداعى كوكتەمگى دالا جۇمىستارىنا دايىندىق جونىندە وسى جىلعى العاشقى جيىن ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆتىڭ حابارلاۋىنشا، بيىل ەگىستىك القاپتارىنىڭ جالپى كولەمى 23,8 ميلليون گەكتاردى قۇرايدى، بۇل 2025 -جىلمەن سالىستىرعاندا 180 مىڭ گەكتارعا ارتىق. ەگىستى ءارتاراپتاندىرۋ ستراتەگياسى اياسىندا ءداندى داقىلدار القاپتارى قىسقارتىلىپ، 15,9 ميلليون گەكتار بولدى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 112,4 مىڭ گەكتارعا از.
نەگىزىنەن بۇل بيداي ەگىستىگىنىڭ قىسقارۋى ەسەبىنەن جۇزەگە اسادى: بيىل ول 12,1 ميلليون گەكتار بولادى، ال وتكەن جىلى 12,2 ميلليون گەكتار بولعان ەدى.
سونىمەن قاتار جوعارى مارجينالدى جانە قايتا وڭدەۋدە سۇرانىسقا يە داقىلداردىڭ ەگىستىك القاپتارى ۇلعايتىلۋدا. ماسەلەن، مايلى داقىلدار 55,2 مىڭ گەكتارعا ارتىپ، 4,045 ميلليون گەكتاردى قۇرايدى، ارپا - 93,8 مىڭ گەكتارعا (2,4 ميلليون گەكتار)، جۇگەرى - 42,9 مىڭ گەكتارعا (217,5 مىڭ گەكتار)، مال ازىقتىق داقىلدار - 37,4 مىڭ گەكتارعا (3,1 ميلليون گەكتار) ۇلعايادى.
- جامبىل وبلىسىندا جۇگەرىنى تەرەڭ وڭدەۋ بويىنشا Fufeng Group كومپانياسىنىڭ تىك ينتەگراتسيالانعان جاڭا يندۋستريالىق پاركىن شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جۇگەرى ەگىستىگىن ەداۋىر ارتتىرۋ قاجەت. بيىل العاشقى كەزەڭدى ىسكە قوسۋ بارىسىندا زاۋىتقا 500-700 مىڭ توننا جۇگەرى قاجەت بولادى، ال كەيىن بۇل كولەم 1 ميلليون تونناعا جەتەدى. مال ازىقتىق داقىلدار القاپتارىنىڭ ۇلعايۋى بيىل مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان كەشەندى باعدارلامانىڭ باستالۋىمەن بايلانىستى بولماق، - دەپ اتاپ ءوتتى ازات سۇلتانوۆ.
جاڭا ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭگە دايىندىق جانە قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە ەگىستىك كولەمىنىڭ بولجامدى ۇلعايۋى اياسىندا قىزىلوردا، تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىنىڭ فەرمەرلەرىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزىلدى. سۋ كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلداردى ازايتىپ، ونىڭ ورنىنا سۋ سىيىمدىلىعى تومەن ءارى تەرەڭ وڭدەۋدىڭ جاڭا وندىرىستەرىندە سۇرانىسقا يە داقىلدارعا كوشۋ نۇسقالارى تالقىلاندى.
اتاپ ايتقاندا، قىزىلوردا وبلىسىندا كۇرىش ەگىستىگىن 8,5 مىڭ گەكتارعا، تۇركىستان وبلىسىندا 7,4 مىڭ گەكتارعا قىسقارتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلۋدا. ماقتا ەگىستىگىنىڭ بولجامدى كولەمى 148,5 مىڭ گەكتار بولعان جاعدايدا، تامشىلاتىپ سۋارۋ قولدانىلاتىن القاپتار 15 مىڭ گەكتارعا ۇلعايادى، ءال داستۇرلى سۋارۋ ادىستەرى قولدانىلاتىن القاپتار 11 مىڭ گەكتارعا قىسقارتىلادى. بارلىق ماسەلەلەردى پىسىقتاۋ ءۇشىن جۇمىس توبى قۇرىلدى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا سەرىك جۇمانعارين اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىكتەرىنە اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن ۇتىمدى پايدالانۋ، زاماناۋي سۋارۋ جانە يرريگاتسيا ادىستەرىن قولدانۋدى ەسكەرە وتىرىپ، جەردى پايدالانۋ جونىندەگى ەگجەي-تەگجەيلى جوسپار ازىرلەۋدى تاپسىردى.
تابىستى ەگىس ناۋقانىنىڭ نەگىزگى قۇرامداس بولىكتەرى - تىڭايتقىشتار، ساپالى تۇقىم جانە ارزانداتىلعان ديزەل وتىنى. قاجەتتى رەسۋرستاردى ۋاقتىلى ساتىپ الۋ ءۇشىن اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى وتكەن جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ فەرمەرلەردەن جەڭىلدىكپەن نەسيەلەۋگە ءوتىنىم قابىلداۋدى باستادى.
بۇگىنگى كۇنى جالپى سوماسى 241 ميلليارد تەڭگەگە 1694 ءوتىنىم ءتۇستى. ونىڭ ىشىندە 1520 اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن ءوندىرۋشى 180 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجى الدى. وتىنىمدەردىڭ ەڭ كوبى تۇركىستان (28 پايىز)، اقمولا (13 پايىز)، سولتۇستىك قازاقستان (13 پايىز)، قوستاناي (11 پايىز) جانە قاراعاندى (6 پايىز) وبلىستارىنان.
ۇكىمەتتىڭ مالىمەتىنشە، ەگىس ناۋقانىنا ارنالعان ارزانداتىلعان ديزەل وتىنى بويىنشا Gosagro جۇيەسى ارقىلى جالپى كولەمى 454,3 مىڭ توننانى قۇرايتىن شامامەن 18 مىڭ ءوتىنىم قابىلداندى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 8,8 مىڭ تونناعا ارتىق.
جيىنتىق قاجەتتىلىك ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە جولداندى. ۆيتسە-پرەمەر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە شارۋالارعا ارنالعان ديزەل وتىنىنىڭ جەڭىلدىكتى باعاسىن قىسقا مەرزىمدە ايقىنداۋدى جانە وڭىرلەردى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا ءبولۋ كەستەسىن بەكىتۋدى تاپسىردى. ديزەل وتىنىن جەتكىزۋ اقپان ايىندا باستالادى.
2026 -جىلعى كوكتەمگى ەگىسكە قاجەتتى 2,3 ميلليون توننا تۇقىمنىڭ ىشىندە 1,5 ميلليون توننا جازدىق داقىلدار ساراپتاماعا جەتكىزىلدى. الدىن الا تەكسەرۋدەن 1,3 ميلليون توننا تۇقىم وتكىزىلدى، ونىڭ 98,1 پايىزى كونديتسيالىق دەپ تانىلدى، ياعني ەگۋ ستاندارتىنىڭ 1 جانە 2 -سىنىبىنا سايكەس كەلەدى.
بيىل مينەرالدى تىڭايتقىشتار سەبۋ جوسپارى 2,3 ميلليون توننانى قۇرايدى. ولاردى ۋاقتىلى ساتىپ الۋ جانە ەنگىزۋ بويىنشا ءتيىستى تاپسىرمالار بەرىلدى.
كەلەسى وتىرىسقا اگروتەحنولوگيالاردى، سۋارۋ ادىستەرىن قولدانۋ جانە سۋارمالى سۋعا قاجەتتىلىكتى ەسەپتەۋ جۇمىستارى قامتىلعان 2026 -جىلعى ەگىن ەگۋ ناۋقانى بويىنشا تولىق ەسەپتەر مەن جوسپارلار پاكەتىن ۇسىنۋ مىندەتى قويىلدى.
بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا بيىل ەلدەگى كۇرىش القاپتارى تاعى 7,5 مىڭ گەكتارعا قىسقاراتىنىن ءمالىم بولدى.