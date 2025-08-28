ق ز
    17:12, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    بيىل جوعارى ءبىلىم گرانتتارىنىڭ 99 پايىزى يگەرىلدى - مينيسترلىك

    استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى گۇلزات كوبەنوۆا بيىلعى وقۋ جىلىنا بولىنگەن 77 مىڭنان استام گرانتتىڭ 99 پايىزى يگەرىلگەنىن ءمالىم ەتتى.

    Фото: Kazinform

    - بيىل ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋگە 210 مىڭنان استام تالاپكەر قاتىستى. ونىڭ ىشىندە 160,5 مىڭ ادام نەمەسە 76,35 پايىز جوعارى ءبىلىم الۋعا قاجەتتى شەكتى بالدى جينادى. ۇ ب ت- نىڭ ورتاشا بالى 69,42 بولدى. 2025-جىلى مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارىنىڭ كونكۋرسىنا 113 مىڭعا جۋىق ءوتىنىم بەرىلدى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 9 مىڭعا ارتىق، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.

    ونىڭ سوزىنشە، بيىل تالاپكەرلەرگە 77 مىڭنان استام گرانت بولىنگەن.

    - بيىل جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىمى بار كادرلاردى دايارلاۋعا 93232 گرانت ءبولىندى، ونىڭ ىشىندە 77084 گرانت جوعارى بىلىمگە ارنالعان. كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا گرانتتار 99 پايىز كولەمىندە يگەرىلدى، - دەدى گۇلزات كوبەنوۆا.

    بۇعان دەيىن استانا اكىمدىگى بولگەن 526 گرانت پەداگوگيكالىق ماماندىقتارعا ۇلەستىرىلگەنىن جازعان ەدىك.

    ءبىلىم جانە عىلىم بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
