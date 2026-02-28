09:53, 28 - اقپان 2026 | GMT +5
بيىل جەر قويناۋىن يگەرۋ كەلىسىمشارتتارىنا ريەۆيزيا جاسالادى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۆەدومستۆونىڭ القا ماجىلىسىندە جوسىقسىز ينۆەستورلارمەن كۇرەس جالعاساتىنىن ءمالىم ەتتى.
- 2026-جىلى كەمىندە 2 ەلەكتروندىق اۋكتسيون وتكىزۋ جانە مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماعان كەلىسىمشارتتارعا ريەۆيزيا جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ول.
ەرلان اقكەنجەنوۆ 2025-جىلى جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار ساتىپ العان تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ 65 پايىزىن قازاقستاندىق كومپانيالار جەتكىزگەنىن ايتتى. ونى اقشاعا شاقساق، 3 تريلليون تەڭگە دەگەن ءسوز.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارعا ايىپپۇلدى دوللارمەن ەسەپتەۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.