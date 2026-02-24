بيىل جالپى ەگىس الاڭى شامامەن 23,8 ميلليون گەكتار بولدى
استانا. KAZINFORM - وسى جىلى بيداي ەگىلەتىن الاڭ 125 مىڭ گەكتارعا قىسقارتىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ءمالىم ەتتى.
- مينيسترلىك وبلىس اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ 2026-جىلعا ەگىس القاپتارىنىڭ بولجامدى قۇرىلىمىن بەكىتتى. بۇل قۇرىلىم - بيداي القاپتارىن قىسقارتۋ جانە جوعارى رەنتابەلدى داقىلداردى ۇلعايتۋ بويىنشا ءارتاراپتاندىرۋعا باعىتتالعان. بيىل جالپى ەگىس الاڭى شامامەن 23,8 ميلليون گەكتار، بۇل وتكەن جىلدان 180 مىڭ گەكتارعا كوپ. سونىڭ ىشىندە مايلى داقىلدار الاڭى 55 مىڭ گەكتارعا، ازىقتىق داقىلدار 242 مىڭ گەكتارعا، ارپا 94 مىڭ گەكتارعا، ال ۇيىمداستىرىلعان شارۋاشىلىقتاردا كارتوپ الاڭى 10,3 مىڭ گەكتارعا كوبەيەدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
بۇل رەتتە، بيداي الاڭى 125 مىڭ گەكتارعا قىسقارتىلىپ، 12,1 ميلليون گەكتار بولدى. سونىمەن قاتار، جۇگەرىنى تەرەڭ وڭدەيتىن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى شيكىزات بازاسىمەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى جۇگەرى بويىنشا ءارتاراپتاندىرۋ ينديكاتورلارىن قايتا قاراپ، ونىڭ ەگىس القاپتارىن كەڭەيتۋدى جوسپارلانعان.
- بيىل جۇگەرى القابىن 265 مىڭ گەكتارعا جەتكىزۋ جوسپارلانعان، بۇل وتكەن جىلدان 90 مىڭ گەكتارعا كوپ (174,6 مىڭ گەكتار). وسى ماقساتتا مينيسترلىك قىتايدىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىندە بىزگە ۇقساس توپىراق-كليماتتىق جاعدايلاردا جۇگەرى وسىرەتىن كومپانيامەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل كومپانيا تۇقىم، تىڭايتقىش جەتكىزۋ جانە ءوسىرۋ تاجىريبەسىمەن ءبولىسۋ ارقىلى پراكتيكالىق قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى. سونىمەن قاتار، قازىرگى ۋاقىتتا كاسىپورىندى جۇكتەۋ ماقساتىندا ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى ارقىلى شارۋالاردى فورۆاردتىق قارجىلاندىرۋ جانە كەيىننەن جۇگەرىنى ينۆەستورعا وتكىزۋ مۇمكىندىگى پىسىقتالىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى اكىمدىكتەردى جۇگەرى ءوسىرۋ بويىنشا حالىقارالىق تاجىريبەنى قابىلداپ، ونىڭ ەگىس القاپتارىن كەڭەيتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جانداندىرۋدى سۇرايمىز، - دەدى مينيستر.
ايتيا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇكىمەت كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىنا دايىندىق بارىسىن پىسىقتايتىنىن جازعان ەدىك.