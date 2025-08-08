بيىل شىلدەدە قىتايدىڭ ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى ازايدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى شىلدە ايىنىڭ سوڭىنداعى مالىمەت بويىنشا، قىتايدىڭ ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 3,2922 تريلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
بۇل ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنداعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 25,2 ميلليارد دوللارعا نەمەسە %0,76- عا از. بۇل تۋرالى قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ۆاليۋتا باقىلاۋ باسقارماسى بەيسەنبى كۇنى حابارلادى.
مەكەمەنىڭ مالىمەتىنشە، شىلدە ايىندا ا ق ش دوللارىنىڭ يندەكسى ءوسىپ، الەمدىك قارجى اكتيۆتەرىنىڭ باعاسى ءارتۇرلى باعىتتا قۇبىلعان. بۇعان ماكروەكونوميكالىق دەرەكتەر، اقشا-كرەديت ساياساتى مەن جەتەكشى ەكونوميكالاردىڭ نارىقتىق كۇتۋلەرى اسەر ەتكەن.
ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ ازايۋىنا ۆاليۋتا باعامدارىنىڭ اۋىتقۋى جانە اكتيۆتەر باعاسىنىڭ وزگەرۋى سەبەپ بولعان.
مەملەكەتتىك ۆاليۋتا باقىلاۋ باسقارماسى اتاپ وتكەندەي، سوعان قاراماستان، باسقارما قىتاي ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزى بەرىك، ارتىقشىلىقتارى مول، تۇراقتىلىعى جوعارى جانە دامۋ الەۋەتى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا ەلدەگى جاعىمدى العىشارتتار مەن نەگىزگى دامۋ ۇردىستەرى ساقتالادى، بۇل ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىن جالپى العاندا تۇراقتى دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
