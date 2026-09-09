بيىل ءبىرىڭعاي قارجى ومبۋدسمەنى كەڭسەسى جۇمىسىن باستايدى - ءمادينا ءابىلقاسىموۆا
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى قارجى نارىعىن رەتتەۋ مەن دامىتۋدىڭ بيىلعى 8 ايداعى ناتيجەلەرى جانە الداعى كەزەڭگە ارنالعان مىندەتتەر تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى.
ءمادينا ءابىلقاسىموۆا بانكتەر تۋرالى جاڭا زاڭدى ىسكە اسىرۋ اياسىندا زاڭعا تاۋەلدى اكتىلەر بازاسى تولىعىمەن جاڭارعانى، 80 نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتى قابىلدانعانى جونىندە باياندادى.
بانكتەردىڭ اكتيۆتەرى 75,6 تريلليون تەڭگەگە دەيىن (6,9 پايىزعا) ۇلعايعان، كاپيتالدىڭ جەتكىلىكتىلىگى 20,7 پايىزدى قۇرايدى.
اگەنتتىك قاداعالاۋ قىزمەتى شەڭبەرىندە 8 ايدا قارجى سەكتورى سۋبەكتىلەرىنە 279 ينسپەكتورلىق تەكسەرۋ جۇرگىزگەن. 190 قاداعالاۋ شاراسى قولدانىلىپ، 465 ميلليون تەڭگە سوماسىندا ايىپپۇل سالىنعان.
ميكروقارجىلاندىرۋ جانە كوللەكتورلىق اگەنتتىكتەر نارىعىندا جۇمىس ىستەيتىن 13 سۋبەكتى ليتسەنزياسىنان ايىرىلدى، ال التاۋىنىڭ ليتسەنزياسى ۋاقىتشا توقتاتىلىپ، 4 كوللەكتورلىق اگەنتتىك تىزىلىمنەن شىعارىلدى.
حالىقتىڭ شامادان تىس كرەديت الۋىن ازايتۋ جانە ەكونوميكانى قارجىلاندىرۋدى كەڭەيتۋ شارالارى جونىندە مالىمەت بەردى.
بيزنەسكە ارنالعان كرەديتتەر 3,5 پايىزعا ۇلعايىپ، 16 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. كاسىپكەرلىككە جاڭادان بەرىلگەن كرەديت كولەمى جىل باسىنان بەرى 19,1 پايىزعا ءوسىپ، 12,5 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى.
رەتتەۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە 7 اي ىشىندە تۇتىنۋشىلىق نەسيەنىڭ ءوسىمى 4,6 پايىزعا دەيىن باياۋلادى.
بيىل شىلدە ايىنان باستاپ مەرزىمى كەشىكتىرىلگەن بەرەشەكتى ۇجىمدىق رەتتەۋدىڭ Finkelisimkz پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى.
جىل سوڭىنا دەيىن ازاماتتاردىڭ ارىز-شاعىمدارىن قاراۋ ءۇشىن ءبىرىڭعاي قارجى ومبۋدسمەنى كەڭسەسى جۇمىس ىستەي باستايدى.
مەملەكەت باسشىسىنا كاپيتال نارىعى مەن ساقتاندىرۋ نارىعىن دامىتۋدىڭ 2030-جىلعا دەيىنگى باعدارلاماسىن، سونداي-اق «كاپيتال نارىعى تۋرالى» جانە «ساقتاندىرۋ نارىعى تۋرالى» جاڭا زاڭ جوبالارىن ازىرلەۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى جايىندا ەسەپ بەردى.
قارجى سەكتورىن سيفرلاندىرۋ جانە وعان جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ تۋرالى اقپارات ۇسىندى.
اگەنتتىك جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن FinAI ءبىرىڭعاي قاداعالاۋ پلاتفورماسىن قۇرعان. جىل سوڭىنا دەيىن قارجى نارىعىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ستراتەگياسى ازىرلەنەدى. قۇجاتتا اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك پەن دەرەكتەردى قورعاۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاسىلدەرى قاراستىرىلادى.
مەملەكەت باسشىسى قارجىلىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ، قارجى سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن پايدالانۋ، ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورلارىن كرەديتتەۋدى ارتتىرۋ، سونداي-اق كاپيتال مەن ساقتاندىرۋ نارىعىن ودان ءارى دامىتۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ەمومالي راحموندى تاجىكستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.