بيىك مىنبەردەن رەسەي ەكونوميكاسى جايلى سىني پىكىرلەر ايتىلا باستادى
رەسەيدە بيلىكتى سىناۋ جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلۋدە. بۇرىن وپپوزيسيا سىنايتىن. ينواگەنت دەپ ولارعا قىسىمدى ارتتىردى. ودان كەيىن اسكەري- ۇلتشىلدار توبى سىناي باستادى. سترەلكوۆ سياقتىلار. ءبىرازى سوتتالىپ كەتتى. قازىر كرەملدىڭ پوزيتسياسىن قولدايتىن z-ارنالاردىڭ ءوزى «سوعىستا ناتيجە جوق، قارۋ از، شىعىن كوپ، قىرىلىپ جاتىرمىز» دەگەندى ءجيى ايتاتىن بولدى.
سوڭعى ۋاقىتتا بيىك مىنبەردەن رەسەي ەكونوميكاسى جايلى سىني پىكىرلەر ايتىلا باستادى. سونىڭ ءبىرىن مىنا اكادەميك روبەرت نيگماتۋلين ايتتى.
ول ماسكەۋدە وتكەن «ماسكەۋ ەكونوميكالىق فورۋمى-2026» جيىنىندا رەسەيدىڭ قازىرگى جاعدايى بويىنشا پىكىر ايتىپ، شىندىقتى جايىپ سالدى.
قولىنا ميكروفونىن العان اكادەميك بىلاي دەيدى: «ءبىز قيىن جاعدايدامىز. ەۋروپا بويىنشا ەڭ از تابىس بىزدە. ەندى بۇل قاشانعا دەيىن جالعاسپاق؟ كەڭەستىك كەزەڭدە دە ءبىز ولارمەن سالىستىرعاندا كەدەيلەۋ ەدىك، ءبىراق ءبىز سوعان قاراماستان ەلدى تۇرعىزدىق. عارىشقا ۇشتىق، اتوم سالاسىن يگەردىك. الدا بولدىق. ال قازىر شە؟ بارلىعىن جوعالتتىق. ءالى دە ەڭ كەدەيمىز، ءتىپتى قىتايداعى ەڭ كەدەي دەگەن ايماقتىڭ تابىسى بىزدەگى ەڭ كەدەي دەگەن ايماقتىڭ تابىسىنان كوپ. بۇعان قالاي قاراپ وتىرۋعا بولادى؟! دەپوپۋلياتسيا بولىپ جاتىر. جىل سايىن حالىق سانى 0,6 ميلليونعا ازايۋدا. ج ءى ءو كولەمى جىل سايىن بار بولعانى 1,5 پايىزعا ارتۋدا. تۇتىنۋشىلار ءۇشىن باعا 77 پايىزعا وسكەن، ال ينفلياتسيا 7 پايىز دەيدى. مەن ويلاپ تاپقان ساندار ەمەس. روس ستاتتىڭ ءوزى ايتۋدا. رەسمي كورسەتكىش.
ەڭ قىزىعى 2012 -جىلدان بەرى پرەزيدەنتتىڭ ەكونوميكاداعى بازالىق ساندارعا قاتىستى تاپسىرمالارى ورىندالماي كەلەدى. پرەزيدەنت ءتىپتى ونىڭ ورىندالۋىن تالاپ ەتپەيدى دە. ەشكىمدى جازالامايدى دا. ءبىز ج ءى ءو- ءنىڭ ءوسۋى، ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە باسقا بويىنشا ءتۇرلى كورسەتكىشتەردى سالىستىرىپ كوردىك. 51-بولىپ تۇرمىز. «ۇلى رەسەي» دەپ كەۋدە كەرەمىز، ال ءوزىمىز 51-ورىندا تۇرمىز.
پۋتين كەلدى، ونەركاسىپ دامۋدا دەيدى. ءبارى كەرى كەتۋدە. ونەركاسىپ، ماشينا سالاسى ءبارى كەرى كەتتى. ماشينا قۇراستىرۋ سالاسى 1999 -جىلى 4 ميلليون بولسا، قازىر 440 مىڭ. 10 ەسە از. جەڭىل ونەركاسىپتە دە سولاي. ەسەسىنە كۇزەتشىلەر مەن كۋرەرلەر سانى 1,5 ميلليونعا جەتتى. بىزدە 10 مىڭ ادامعا 54 عىلىمي قىزمەتكەردەن كەلسە، دامىعان ەلدەردە 174 قىزمەتكەردەن كەلەدى. وسىنداي ەلگە، وسىنداي باسشىلىق ساتىندە قارجى قۇيىپ، ناتيجە الۋعا بولا ما؟! ەكونوميكانى بۇلاي باسقارۋعا بولمايدى. ءبىز بۇل ويدى پرەزيدەنتكە جەتكىزۋىمىز كەرەك. ويتكەنى بارلىعىن سول شەشەدى.
قالىپتاسقان جاعداي وتە قاۋىپتى. قازىر ەكونوميكانى، ءبىلىم مەن الەۋمەتتىك سالانى باسقارىپ وتىرعان كادرلار تۇككە جارامايدى. ولاردىڭ ءبارىن الىپ تاستاۋ كەرەك. پرەزيدەنتكە سول ويدى ايتۋ قاجەتپىز. قىسقاسى ءبىز اپاتقا بارا جاتىرمىز، اپاتقا»، - دەيدى.
پۋتين دە ەكونوميكاداعى قيىندىق تۋرالى ايتتى. كەشە ول ۇكىمەتتى جيناپ، ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا ۇلكەن جيىن وتكىزدى. جيىندا پۋتين رەسەيدىڭ ج ءى ءو- ءى تومەندەپ بارا جاتقانىن، ال بيۋدجەتتىڭ تاپشىلىعى ارتقانىن ايتىپ، قاتاڭ تۇردە ۇكىمەتتەن بۇل ماسەلەنىڭ سەبەبىن ايتۋدى، انىقتاۋدى تالاپ ەتتى. رەسەي ەكونوميكاسى مۇناي باعاسىنىڭ قىمباتتاعانىنا قاراماستان وڭالمادى، ال بيۋدجەتتىك تاپشىلىق كۇن سايىن ارتۋدا دەيدى رەسەيلىك ساراپشىلار.
اسحات قاسەنعالي facebook پاراقشاسىنان الىندى