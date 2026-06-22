بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,86 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,05 تەڭگە، ساتۋ - 567,84 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 69,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 488,36 تەڭگە، ساتۋ - 490,34 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 559,65 تەڭگە، ساتۋ - 564,95 تەڭگە؛
- رۋبل 6,35 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,61 - 74,04 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,64 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,37 تەڭگە بولدى.