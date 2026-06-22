KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Тенге укрепляется по отношению к доллару
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 484,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,86 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,05 تەڭگە، ساتۋ - 567,84 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 69,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 488,36 تەڭگە، ساتۋ - 490,34 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 559,65 تەڭگە، ساتۋ - 564,95 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,35 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,61 - 74,04 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,64 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,37 تەڭگە بولدى.

    قوعام ۋاليۋتا باعامى
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور