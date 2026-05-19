بىتىمگەرلەردىڭ ءۇشىنشى قۇرامى گولان جوتالارىنا اتتاندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ 61993 اسكەري بولىمىندە «بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءبولىنۋدى باقىلاۋ جونىندەگى كۇشتەرى» ميسسياسى قۇرامىندا قىزمەت ەتۋ ءۇشىن گولان جوتالارىنا اتتاناتىن ءۇشىنشى ۇلتتىق بىتىمگەرلىك كونتينگەنتتى سالتاناتتى تۇردە شىعارىپ سالۋ ءراسىمى ءوتتى.
ءىس-شاراعا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسشىلىعى، بىتىمگەرلىك وپەراتسيالار ورتالىعىنىڭ قولباسشىلىعى، قىزمەتتەستەر، قارۋلى كۇشتەردىڭ ارداگەرلەرى، سونداي-اق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارى قاتىستى. ميتينگتە ءسوز العان قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ قازاقستاننىڭ حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى قولداۋ ىسىنە قاتىسۋىنىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
- بىتىمگەرلىك سىرتقى ساياساتتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى جانە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق قاۋىپسىزدىككە قوسقان ماڭىزدى ۇلەسى بولىپ تابىلادى. سىزدەر ەلىمىزدىڭ ابىرويىن اسقاقتاتىپ، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بىتىمگەرلىك ميسسياسىنا قاتىسۋعا اتتانعالى تۇرسىزدار. بۇل - مەملەكەتتىڭ، حالىقارالىق قاۋىمداستىق پەن جاقىندارىڭىزدىڭ الدىنداعى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك،-دەپ اتاپ ءوتتى گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ.
ءوز كەزەگىندە ەكىنشى بىتىمگەرلىك كونتينگەنتىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى 3-سىنىپ سەرجانت جاندوس اۋباكىروۆتىڭ اكەسى عۇمار مارات ۇلى ءسوز الىپ، بىتىمگەرلەرگە اق جول تىلەپ، ميسسيانى ابىرويمەن اتقارىپ، امان-ەسەن ەلگە ورالۋلارىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
بۇدان سوڭ ءۇشىنشى بىتىمگەرلىك كونتينگەنتتىڭ كومانديرى پودپولكوۆنيك ءىلياس الماتوۆ باستاعان اسكەريلەر پلاتستا سالتاناتتى ساپپەن ءجۇرىپ ءوتتى. وسى مەزەتتەن قارۋلى كۇشتەردىڭ 139 اسكەري قىزمەتشىسى ەكىنشى كونتينگەنتتى اۋىستىرۋ ءۇشىن الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنا جول تارتىپ كەتتى.
قازىرگى تاڭدا 150 دەن استام قازاقستاندىق بىتىمگەر بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى جانە افريكا كونتينەنتىندەگى 7 ميسسياسىنا اسكەري باقىلاۋشى، شتابتىق وفيتسەر جانە جەكە دەربەس اسكەري كونتينگەنت رەتىندە قاتىسىپ جاتىر. اتاپ ايتساق، ليۆاندا، سيريادا، باتىس ساحارادا، وڭتۇستىك سۋداندا، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا، ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسىنداعى ب ۇ ۇ ميسسيالارىندا قازاقستاندىق بىتىمگەرلەر بار.
قازاقستاندىق بىتىمگەرلەر اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋ، پاترۋلدەۋ، توسقاۋىل بەكەتتەرىن كۇزەتۋ، جارىلىس قاۋپى بار زاتتاردى جويۋ، سونداي-اق ب ۇ ۇ پەرسونالدارىن الىپ ءجۇرۋ مەن ەۆاكۋاتسيالاۋ جونىندەگى مىندەتتەردى ورىندايدى. ۇلتتىق كونتينگەنتتىڭ بۇعان دەيىنگى ەكى قۇرامى گولان جوتالارىندا قىزمەت ەتكەن كەزدە قويىلعان بارلىق مىندەتتەردى ويداعىداي ورىنداپ، ب ۇ ۇ ميسسياسى مەن حاتشىلىعىنىڭ باسشىلىعىنان جوعارى باعا العانىن ايتا كەتۋ كەرەك.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق بىتىمگەرلەر گولان جوتالارىندا 90 نان استام تۇرعىنعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن ەدى.