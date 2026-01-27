بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى يرانعا سوققى جاساتپايدى
استانا. قازاقپارات - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى يرانعا قارسى سوققى جاساۋعا جول بەرمەيدى. ەشكىمگە لوگيستيكالىق قولداۋ كورسەتپەيدى. ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى وسىلاي دەپ حابارلادى.
قۇراما شتاتتار اسكەرىنىڭ تاياۋ شىعىسقا كوپ شوعىرلانۋىنا بايلانىستى رەسمي ابۋ دابي جەر، سۋ جانە اۋە كەڭىستىگى تولىق باقىلاۋدا ەكەنىن جەتكىزدى.
جالپى امىرلىكتەر «Al Dhafra» بازاسى مەن «Jebel Ali» پورتىن ا ق ش- پەن بىرلەسىپ پايدالانادى. وندا نەگىزىنەن اسكەري كەمەلەر مەن ۇشاقتار توقتايدى. ەندى بۇل بازالاردان يران يسلام مەملەكەتىنە قاراي بىردە-ءبىر وق اتىلماۋعا ءتيىس.
بۇل ارادا امىرلىكتەر يراننىڭ ۇستىنەن قۇس ۇشىرمايمىز دەپ قورعاپ، قولپاشتاپ وتىرعان جوق. ءوز جاعدايلارىن كۇيتتەپ وتىر. ويتكەنى قارىمتا سوققى جاسالۋى مۇمكىن. ابۋ دابي بۇل قادامعا ايماقتىق تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن بارىپ وتىرعاندىقتارىن ايتادى.
تاريق نيزامي، ساراپشى:
- بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ايماقتا مۇمكىندىگىنشە بەيبىتشىلىك ورناتۋ ءۇشىن مەدياتور ءرولىن اتقارىپ ءجۇر. سونىمەن قاتار مۇنى مەن قولدايمىن. ويتكەنى امىرلىكتە قانشاما جىلدار بويى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىق قالىپتاستى. ماڭايداعى جانە الەمنىڭ ءار قيىرىنداعى شيەلەنىستەر سول جاعدايعا كەرى اسەر ەتپەۋى كەرەك.
24.kz